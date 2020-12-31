Поклонская удивилась бездействию РПЦ в истории с отцом Сергием

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Романов Николай (отец Сергий) в Басманном районном суде. Москва
Депутат Госдумы считает, что отец Сергий доводил людей до опасного состояния Фото: Пресс-служба Басманного районного суда
новость из сюжета
Дело отца Сергия

Депутат Госдумы Наталья Поклонская удивлена, что Русская православная церковь позволяла экс-схиигумену Сергию (Романову) многие годы вести проповеди. По ее мнению, он доводил людей до опасного состояния.

«Удивительно, что на протяжении многих лет никто не обращал внимания на это, и ему позволялись такие проповеди, на которые сегодня обратили внимание. Потому что вводить людей в такое состояние, что готовым быть умереть за что-то — это очень опасно», — выразила свое мнение Поклонская в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По ее мнению, правоохранительные органы просто оказались более решительными, чем администрация РПЦ.

Отца Сергия задержали в ночь с 28 на 29 декабря. Ему предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетнего к суициду. Суд поместил его в СИЗО, где схиигумен устроил голодовку. Поклонская после этого уже высказывалась о том, что считает его заявления опасными для людей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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