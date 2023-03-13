ВСУ создали специальную артиллерию для атак на мирных жителей

14 марта 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

Украинские отряды имеют установку на геноцид мирных жителей, заявил мэр Донецка Кулемзин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные создали специальную артиллерию, чтобы обстреливать жилые районы. С таким заявлением выступил мэр Донецка Алексей Кулемзин. «Украинская артиллерия должна, очевидно, защищая свои позиции, обстреливать позиции наших штурмующих подразделений. Вместо этого она стреляет по городу. Возникает устойчивое мнение, что есть некие карательные отряды на Украине, которые занимаются именно геноцидом мирных городов. Которые <…> занимаются только тем, чтобы из засады выйти, обстрелять город и уйти», — рассказал Кулемзин РИА Новости. По словам главы Донецка, такие украинские отряды имеют установку на геноцид мирных жителей. Поэтому специальная артиллерия не участвует в боевых действиях, а занимается обстрелами граждан. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Одна из основных ее целей по словам президента РФ Владимира Путина — это защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее URA.RU писало, что ВСУ обстреляли два села в Белгородской области. В ходе происшествия никто не пострадал.

Украинские военные создали специальную артиллерию, чтобы обстреливать жилые районы. С таким заявлением выступил мэр Донецка Алексей Кулемзин. «Украинская артиллерия должна, очевидно, защищая свои позиции, обстреливать позиции наших штурмующих подразделений. Вместо этого она стреляет по городу. Возникает устойчивое мнение, что есть некие карательные отряды на Украине, которые занимаются именно геноцидом мирных городов. Которые <…> занимаются только тем, чтобы из засады выйти, обстрелять город и уйти», — рассказал Кулемзин РИА Новости. По словам главы Донецка, такие украинские отряды имеют установку на геноцид мирных жителей. Поэтому специальная артиллерия не участвует в боевых действиях, а занимается обстрелами граждан. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Одна из основных ее целей по словам президента РФ Владимира Путина — это защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее URA.RU писало, что ВСУ обстреляли два села в Белгородской области. В ходе происшествия никто не пострадал.