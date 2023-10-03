В Челябинской области осудили свердловскую контрабандистку

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Контрабандистка получила в качестве наказания условный срок Фото:

В Челябинской области осудили жительницу Тавды (Свердловская область) за контрабанду стратегически важных ресурсов, а именно — пиломатериалов хвойных пород. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, женщина отделалась условным сроком.

«Суд признал виновной жительницу Тавды в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере. С учетом мнения государственного обвинителя, а также совокупности смягчающих вину обстоятельств, ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что преступную деятельность женщина вела на протяжении почти двух лет. Лес она вывозила по одной схеме — предоставляя недостоверные сведения о происхождении товара. Вывезенные пиломатериалы отправлялись в Республики Казахстан и Кыргызстан. Всего свердловчанка вывезла из Челябинской области более 1200 кубических метров леса на сумму свыше 16 млн рублей.

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В Челябинской области осудили жительницу Тавды (Свердловская область) за контрабанду стратегически важных ресурсов, а именно — пиломатериалов хвойных пород. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, женщина отделалась условным сроком. «Суд признал виновной жительницу Тавды в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере. С учетом мнения государственного обвинителя, а также совокупности смягчающих вину обстоятельств, ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве сообщили, что преступную деятельность женщина вела на протяжении почти двух лет. Лес она вывозила по одной схеме — предоставляя недостоверные сведения о происхождении товара. Вывезенные пиломатериалы отправлялись в Республики Казахстан и Кыргызстан. Всего свердловчанка вывезла из Челябинской области более 1200 кубических метров леса на сумму свыше 16 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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