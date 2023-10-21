Разведчики раскрыли планы ВСУ по наступлению на ореховском направлении

ТАСС: украинская армия может пойти в наступление на ореховском направлении

21 октября 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

ВСУ снимают минные поля, которые находятся перед их позициями Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На ореховском направлении в Запорожской области Вооруженные силы Украины начали снимать минные поля, находящиеся перед их позициями. Это может значить, что в планах украинской армии — пойти в наступление на этом участке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные разведки. «Наша разведка сообщила, что противник производил снятие минных заграждений перед своими позициями, что может свидетельствовать о планах возобновить наступательные действия на данном участке», — передает собеседник агентства. Он также добавил, что на ореховском направлении проводит активную работу авиация ВС РФ и расчеты беспилотников-камикадзе «Ланцет». Ранее в Запорожской области ВС РФ уже отражали попытку наступления ВСУ. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что обстрел позиций армии России из тяжелых видов оружия предшествовал выдвижению армии Украины.

На ореховском направлении в Запорожской области Вооруженные силы Украины начали снимать минные поля, находящиеся перед их позициями. Это может значить, что в планах украинской армии — пойти в наступление на этом участке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные разведки. «Наша разведка сообщила, что противник производил снятие минных заграждений перед своими позициями, что может свидетельствовать о планах возобновить наступательные действия на данном участке», — передает собеседник агентства. Он также добавил, что на ореховском направлении проводит активную работу авиация ВС РФ и расчеты беспилотников-камикадзе «Ланцет». Ранее в Запорожской области ВС РФ уже отражали попытку наступления ВСУ. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что обстрел позиций армии России из тяжелых видов оружия предшествовал выдвижению армии Украины.