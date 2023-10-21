Разведчики раскрыли планы ВСУ по наступлению на ореховском направлении

На ореховском направлении в Запорожской области Вооруженные силы Украины начали снимать минные поля, находящиеся перед их позициями. Это может значить, что в планах украинской армии — пойти в наступление на этом участке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные разведки.
«Наша разведка сообщила, что противник производил снятие минных заграждений перед своими позициями, что может свидетельствовать о планах возобновить наступательные действия на данном участке», — передает собеседник агентства. Он также добавил, что на ореховском направлении проводит активную работу авиация ВС РФ и расчеты беспилотников-камикадзе «Ланцет».
Ранее в Запорожской области ВС РФ уже отражали попытку наступления ВСУ. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что обстрел позиций армии России из тяжелых видов оружия предшествовал выдвижению армии Украины.
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