Bloomberg объяснил, почему ЕС не сможет полностью отказаться от газа из РФ

Bloomberg: Нидерланды не могут отказаться от российского СПГ из-за TotalEnergies
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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Нидерланды не могут отказаться от российского газа из-за соглашений между частными компаниями Фото:

Нидерланды, входящие в Евросоюз, из-за сделки французской нефтегазовой компании TotalEnergies с российским проектом «Ямал СПГ» не могут отказаться от сжиженного природного газа (СПГ) России. Об этом сообщает Bloomberg.

«Долгосрочный контракт на поставку СПГ между TotalEnergies SE и российским поставщиком [„Ямал СПГ“] стал неудобным препятствием на пути обещания правительства Нидерландов. Они должны были прекратить импорт топлива из России», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Нидерланды в 2023 году перестали подписывать новые соглашения на импорт российского СПГ. Сейчас они работают над сворачиванием контракта о поставках, которые были заключены ранее. При этом власти не могут юридически расторгнуть соглашения между двумя частными компаниями, сообщает агентство.

Ранее компания «Газпром» остановила поставку газа в Нидерланды из-за их несогласия оплачивать топливо рублями. Однако позже правительство страны возобновило закупку СПГ у России. В сентябре 2023 года Нидерланды приобрели у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов. В месячном выражении импорт из России в целом вырос на 5,3%.

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Нидерланды, входящие в Евросоюз, из-за сделки французской нефтегазовой компании TotalEnergies с российским проектом «Ямал СПГ» не могут отказаться от сжиженного природного газа (СПГ) России. Об этом сообщает Bloomberg. «Долгосрочный контракт на поставку СПГ между TotalEnergies SE и российским поставщиком [„Ямал СПГ“] стал неудобным препятствием на пути обещания правительства Нидерландов. Они должны были прекратить импорт топлива из России», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Нидерланды в 2023 году перестали подписывать новые соглашения на импорт российского СПГ. Сейчас они работают над сворачиванием контракта о поставках, которые были заключены ранее. При этом власти не могут юридически расторгнуть соглашения между двумя частными компаниями, сообщает агентство. Ранее компания «Газпром» остановила поставку газа в Нидерланды из-за их несогласия оплачивать топливо рублями. Однако позже правительство страны возобновило закупку СПГ у России. В сентябре 2023 года Нидерланды приобрели у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов. В месячном выражении импорт из России в целом вырос на 5,3%. .
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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