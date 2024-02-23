Bloomberg объяснил, почему ЕС не сможет полностью отказаться от газа из РФ

Bloomberg: Нидерланды не могут отказаться от российского СПГ из-за TotalEnergies

23 февраля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Нидерланды не могут отказаться от российского газа из-за соглашений между частными компаниями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нидерланды, входящие в Евросоюз, из-за сделки французской нефтегазовой компании TotalEnergies с российским проектом «Ямал СПГ» не могут отказаться от сжиженного природного газа (СПГ) России. Об этом сообщает Bloomberg. «Долгосрочный контракт на поставку СПГ между TotalEnergies SE и российским поставщиком [„Ямал СПГ“] стал неудобным препятствием на пути обещания правительства Нидерландов. Они должны были прекратить импорт топлива из России», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Нидерланды в 2023 году перестали подписывать новые соглашения на импорт российского СПГ. Сейчас они работают над сворачиванием контракта о поставках, которые были заключены ранее. При этом власти не могут юридически расторгнуть соглашения между двумя частными компаниями, сообщает агентство. Ранее компания «Газпром» остановила поставку газа в Нидерланды из-за их несогласия оплачивать топливо рублями. Однако позже правительство страны возобновило закупку СПГ у России. В сентябре 2023 года Нидерланды приобрели у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов. В месячном выражении импорт из России в целом вырос на 5,3%. .

Нидерланды, входящие в Евросоюз, из-за сделки французской нефтегазовой компании TotalEnergies с российским проектом «Ямал СПГ» не могут отказаться от сжиженного природного газа (СПГ) России. Об этом сообщает Bloomberg. «Долгосрочный контракт на поставку СПГ между TotalEnergies SE и российским поставщиком [„Ямал СПГ“] стал неудобным препятствием на пути обещания правительства Нидерландов. Они должны были прекратить импорт топлива из России», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Нидерланды в 2023 году перестали подписывать новые соглашения на импорт российского СПГ. Сейчас они работают над сворачиванием контракта о поставках, которые были заключены ранее. При этом власти не могут юридически расторгнуть соглашения между двумя частными компаниями, сообщает агентство. Ранее компания «Газпром» остановила поставку газа в Нидерланды из-за их несогласия оплачивать топливо рублями. Однако позже правительство страны возобновило закупку СПГ у России. В сентябре 2023 года Нидерланды приобрели у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов. В месячном выражении импорт из России в целом вырос на 5,3%. .