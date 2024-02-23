Bloomberg объяснил, почему ЕС не сможет полностью отказаться от газа из РФ

Нидерланды, входящие в Евросоюз, из-за сделки французской нефтегазовой компании TotalEnergies с российским проектом «Ямал СПГ» не могут отказаться от сжиженного природного газа (СПГ) России. Об этом сообщает Bloomberg.
«Долгосрочный контракт на поставку СПГ между TotalEnergies SE и российским поставщиком [„Ямал СПГ“] стал неудобным препятствием на пути обещания правительства Нидерландов. Они должны были прекратить импорт топлива из России», —
Нидерланды в 2023 году перестали подписывать новые соглашения на импорт российского СПГ. Сейчас они работают над сворачиванием контракта о поставках, которые были заключены ранее. При этом власти не могут юридически расторгнуть соглашения между двумя частными компаниями, сообщает агентство.
Ранее компания «Газпром» остановила поставку газа в Нидерланды из-за их несогласия оплачивать топливо рублями. Однако позже правительство страны возобновило закупку СПГ у России. В сентябре 2023 года Нидерланды приобрели у Москвы 211,5 миллиона кубометров углеводородов. В месячном выражении импорт из России в целом вырос на 5,3%.
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