Как в США приняли ежегодное послание Байдена

Байден выступил в Конгрессе с ежегодным посланием

08 марта 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Во время послания Байдена демократы бурно аплодировали ему Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден выступил в Конгрессе с ежегодным посланием «О положении страны». В стране по-разному отреагировали на его обращение — некоторые назвали речь американского главы позором, другие раздражались от его заявлений. URA.RU рассказывает о реакции в США на послание Байдена. Реакция республиканцев и демократов В то время, как глава Штатов убеждал Конгресс избрать его на новый президентский срок, давая различные обещания, представители республиканской партии ждали окончания его речи. При этом демократы бурно аплодировали Байдену. Республиканцы недовольны политикой президента США, также и принятие законов в стране стало сложной задачей, передает The Washington Post . Республиканцы Рашида Тлайб и Кори Буш во время обращения Байдена держали в руках плакаты, на которых было написано требование «Немедленно прекратить огонь» в секторе Газа. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин нарушила правила приличия, надев ярко—красную кепку. На ней была написана цитата экс-президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой». Также и член палаты представителей Трой Э. Нелс выразил протест главе Штатов. Он надел футболку с фотографией Трампа. По информации газеты, скорее всего это было сделано, чтобы принизить Джо Байдена. Дональд Трамп В соцсети Truth Social бывший президент Штатов назвал позором послание Байдена. По его словам, это была наименее сострадательная, злая и самая плохая речь, с которой когда-либо выступали в Конгрессе. Реакция CNN По информации телеканала , Байден сделал множество заявлений, которые требовали контекста и ввели в заблуждение как присутствующих в зале заседаний, так и американский народ. В те моменты, когда президент США критиковал позиции республиканской партии по вопросам налогов и иммиграции, ее представители множество раз требовала прервать его. Кроме того, глава Штатов вводил людей в заблуждение тем, что он сумел сократить дефицит финансов в федеральном бюджете. Однако он не смог объяснить, что это сокращение произошло из-за больших расходов во время пандемии COVID-19. В то время на президентском посту находился Дональд Трамп. Он также ложно утверждал, что крупные компании в США больше не будут платить федеральный подоходный налог, передает CNN. Реакция западных экспертов Согласно информации The New York Times , сторонники главы США восхваляли его выступление, а обычные критики предположили, что он был злой и взволнованный. Как заявила политический комментатор Алисса Фара Гриффин, Байден немного кашлял и спотыкался в речи, но действительно проявлял энергию. Он продемонстрировал свои способности произносить длинные речи. В свою очередь, политический комментатор Ван Джонс отметил, что вспыльчивость и энергия американского президента во время послания придает народу страны уверенность в том, что у него все получится в политической повестке. По словам ведущего Криса Хейса, эта речь Байдена превзошла все ожидания. Он не думал, что она будет такой резкой и агрессивной. Также ведущий Николле Уоллес отметил, что послание главы Штатов будет распространяться в течение долгого времени, оно приведет к борьбе кандидатов в президентской гонке. Реакция Politico Во время послания Джо Байден осознал кризис своей предвыборной кампании, пишет Politico . Отмечается, что его обращение не было использовано в качестве укрепления политического единства или акта примирения. Наоборот, послание может стать реваншем между нынешним президентом США и Дональдом Трампом. В издании добавили, что Байден в своей речи защищал демократию от экстремистских нападений и множество раз нападал на экс-президента страны. Он показал себя как опытного политика во время борьбы с республиканцами. Кроме того, обращение главы США ослабило сомнения некоторых избирателей на его счет. В своем выступлении Байден завил, что страна не прекратит выделять помощь Украине. Также, по его словам, в Вашингтоне лекарства по стоимости дешевле, чем в Москве. Кроме того, он высказал несколько угроз в адрес президента РФ Владимира Путина. Больше о послании американского главы — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

