В Челябинской области осужден инструктор за смерть в экстрим-парке туриста из Перми

В Челябинской области вынесен приговор по делу о гибели 34-летнего пермяка в экстрим-парке Grifon на Айских притесах. Виновным в трагедии признан бывший инструктор 20-летний Илья Тарасов. Это следует из материалов дела.
«Парня признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Изначально ему предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, но суд переквалифицировал статью. Он счел смягчающим обстоятельством, что Тарасов впервые совершил преступление небольшой тяжести», — сообщает Properm.ru со ссылкой на материалы дела.
Эrс-инструктору назначено наказание в виде одного года исправительных работ условно. В пользу государства из его зарплаты будет ежемесячно удержано 5%.
Пермский турист разбился на аттракционе в горах Челябинской области 14 июля 2023 года. Во время спуска на тросе запустили двух взрослых людей, чего делать было категорически нельзя. Трос прогнулся, и 34-летний мужчина ударился о металлическое заграждение. Илье Тарасову на тот момент было 18 лет. Он не был официально трудоустроен и не знал трудовой инструкции, но работал в парке Grifon как инструктор, а затем старший инструктор. Руководство парка уволило юношу сразу после трагедии.
Было возбуждено уголовное дело по пункту «в » части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход расследования происшествия взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Администрация парка утверждала, что их деятельность сертифицирована.
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