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14 ноября 2017
07:49  14 ноября 2017 8

Свердловчанам придется голодать восемь лет ради квартиры. Где на Урале легче всего купить жилье

Пресс-тур по новым домам
Самое недоступное жилье в России — в СевастополеФото: Анна Майорова © URA.RU

Среднестатистическому свердловчанину потребуется восемь лет, чтобы купить квартиру, при условии, что он будет откладывать свою зарплату в копилку полностью, подсчитали аналитики. Жилье в регионе оказалось самым недоступным среди всех территорий Большого Урала.

Портал «Мир квартир» подготовил рейтинг 82 регионов по доступности жилья. Аналитики взяли среднюю цену на квартиру, среднюю зарплату в регионе и вычислили, сколько потребуется времени, чтобы накопить на жилье, если не тратиться даже на еду. Дома элитного класса авторы рейтинга не учитывали.

Свердловская область в общем списке оказалась на 17-м месте, а в уральском рейтинге — на первом. При среднем доходе 33,06 тысячи рублей местному жителю придется восемь лет копить на квартиру. Жилье здесь в среднем стоит 3,18 миллиона рублей.

Следующий представитель Урала в рейтинге — Пермский край (42-е место). Здесь в среднем зарабатывают 31,18 тысячи рублей в месяц, а голодать ради квартиры придется семь лет. Средняя цена на жилье в регионе — 2,5 миллиона рублей.

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Легче всего накопить на жилье на Ямале
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Третье место в уральском рейтинге и 68-я строчка в российском — у Челябинской области. При почти такой же зарплате, как у свердловчан (32,03 тысячи рублей), челябинцу хватит пяти лет, чтобы купить квартиру. На Южном Урале она стоит на порядок ниже — 2,03 миллиона рублей.

Пять лет придется копить на квартиру также жителям Югры (71-е место), Курганской области (73-е место) и Тюменской области (76-е место). Быстрее всего можно купить жилье на Ямале. Жители округа в среднем зарабатывают 86,3 тысячи рублей в месяц, а квартира стоит всего 2,9 миллиона.

В целом по России дольше всего будут копить на квартиру жители Севастополя — целых 15 лет. Зарплаты в городе невелики — 26 173 рубля в месяц, а цены на квартиры высокие — 4,5 миллиона рублей. Москва оказалась лишь на четвертом месте в списке — в столице на покупку квартиры потребуется 12 лет, пишет агентство Nation News.

Сергей Дианов
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