Басаргин упустил возможность закрыть новый пермский аэропорт

15:04 20 марта 2018 0

Воздушной гавани осталось устранить всего три недочета Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Администрация аэропорта Большое Савино пообещала к апрелю устранить недостатки в новом терминале. Несоответствия с правилами авиационной безопасности для аэропортов были выявлены в ходе двух инспекционных проверок. Тогда проверяющие обнаружили восемь недостатков. По этой причине ранее Росавиация приостановила действие сертификата безопасности аэропорта.

Сейчас осталось устранить лишь три недочета. Два из них связаны с оснащением контрольных пунктов стационарными средствами связи, третий — с недобром штата. В пресс-службе АО «Международный аэропорт «Пермь» пояснили, что в марте планируют окончить монтаж оборудования. Кроме того, администрация воздушной гавани увеличила штат на 25 человек, идет подбор персонала, который закончится в апреле. Работа Большого Савино осуществляется в штатом режиме, рейсы выполняются по расписанию.

В ноябре 2017, года после проверки нового терминала, выявили ряд недостатков, гендиректору направили предписание. В феврале 2018 года прошла повторная проверка, показавшая, что нарушения не устранили. В связи с этим Росавиация приостановила действие сертификата безопасности у аэропорта Большое Савино. Однако, несмотря на это, воздушная гавань продолжала работать.

Вопросом о полном прекращении деятельности аэропорта должен заниматься Ространснадзор, который возглавляет бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Воздушная гавань Большое Савино являлась одной из болезненных точек во время руководства Басаргина Пермским краем.

Кроме того, в социальных сетях пермяки возмущались пробками и жуткими очередями на стойках регистрации, а также хамством сотрудников аэропорта. В свою очередь, губернатор Прикамья Максим Решетников высказался по поводу улучшение обслуживания. «Люди жалуются. Да, я сам летаю и вижу эти недостатки. Хочется, чтобы тебе улыбались, чтобы не хамили. Чтобы, когда тебя высаживают из автобуса, доставив от самолета к терминалу, открывали не одну створку двери, а все», — подчеркнул глава края. По его словам, вопросы решаются с новым руководством аэропорта: «Заставляем больше реагировать, ориентироваться на мнения пассажиров».