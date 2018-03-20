{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,55
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 марта 2018
15:04  20 марта 2018 0

Басаргин упустил возможность закрыть новый пермский аэропорт

Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт большое савино, аэропорт пермь, стойки регистрации
Воздушной гавани осталось устранить всего три недочетаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Администрация аэропорта Большое Савино пообещала к апрелю устранить недостатки в новом терминале. Несоответствия с правилами авиационной безопасности для аэропортов были выявлены в ходе двух инспекционных проверок. Тогда проверяющие обнаружили восемь недостатков. По этой причине ранее Росавиация приостановила действие сертификата безопасности аэропорта.

Сейчас осталось устранить лишь три недочета. Два из них связаны с оснащением контрольных пунктов стационарными средствами связи, третий — с недобром штата. В пресс-службе АО «Международный аэропорт «Пермь» пояснили, что в марте планируют окончить монтаж оборудования. Кроме того, администрация воздушной гавани увеличила штат на 25 человек, идет подбор персонала, который закончится в апреле. Работа Большого Савино осуществляется в штатом режиме, рейсы выполняются по расписанию.

Новость по теме
«Очереди и орущие сотрудники». Пермяки жалуются на работу нового аэропорта

В ноябре 2017, года после проверки нового терминала, выявили ряд недостатков, гендиректору направили предписание. В феврале 2018 года прошла повторная проверка, показавшая, что нарушения не устранили. В связи с этим Росавиация приостановила действие сертификата безопасности у аэропорта Большое Савино. Однако, несмотря на это, воздушная гавань продолжала работать.

Вопросом о полном прекращении деятельности аэропорта должен заниматься Ространснадзор, который возглавляет бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Воздушная гавань Большое Савино являлась одной из болезненных точек во время руководства Басаргина Пермским краем.

Кроме того, в социальных сетях пермяки возмущались пробками и жуткими очередями на стойках регистрации, а также хамством сотрудников аэропорта. В свою очередь, губернатор Прикамья Максим Решетников высказался по поводу улучшение обслуживания. «Люди жалуются. Да, я сам летаю и вижу эти недостатки. Хочется, чтобы тебе улыбались, чтобы не хамили. Чтобы, когда тебя высаживают из автобуса, доставив от самолета к терминалу, открывали не одну створку двери, а все», — подчеркнул глава края. По его словам, вопросы решаются с новым руководством аэропорта: «Заставляем больше реагировать, ориентироваться на мнения пассажиров».

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров