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12 апреля 2018
17:01  12 апреля 2018 0

Уралец отказался возглавить Международный союз биатлонистов

Церемония открытия финального этапа Кубка IBU - (Международного союза биатлонистов). Ханты-Мансийск, комарова наталья, майгуров виктор
Вячеслав Майгуров на фоне скандала остался без должностиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

После обысков полиции, проведенных в австрийской штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU), организация лишилась двух руководителей. Сразу несколько стран подозревают IBU в том, что он помогал прятать допинг-пробы российских спортсменов.

Президент IBU Андерс Бессеберг покинул свой пост на время расследования допингового скандала. Как сообщает пресс-служба организации, ранее он вместе с генеральным секретарем организации Николь Реш был допрошен полицией. Новым временным исполняющим главы организации должен был стать россиянин Виктор Майгуров, занимающий должность первого вице-президента IBU. Но и он отказался возглавить организацию. Сам Майгуров заявил, что принял такое решение, поскольку является представителем страны, замешанной в антидопинговых разбирательствах, отмечает РИА «Новости». Вместо него обязанности руководителя взял на себя вице-президент Клаус Лейстнер, уточняет пресс-служба союза.

Организацию подозревают в укрывательстве допинг-проб российских спортсменов. О причастности IBU к скандалу заявил экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Однако следственные действия были начаты по требованию американской, канадской и чешской биатлонных сборных после того, как IBU отказался поддержать объявленный ими бойкот этапа Кубка мира, проводившегося месяц назад в Тюмени.

Ранее вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU), призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира по биатлону, уроженец Свердловской области Виктор Майгуров заявлял, что планирует занять пост президента организации и уже подал соответствующее заявление. В этом году истекает срок полномочий Андерса Бессеберга, и 18 мая IBU планирует выбрать нового руководителя.

Игорь Чукреев
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