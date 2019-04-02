В Приморье важный пост занял чиновник, хорошо знакомый в «тюменской матрешке»

Владимир Маран на протяжении своей чиновничьей карьеры всегда курировал строительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Приморском крае должность директора департамента градостроительства занял Владимир Маран, который до этого успел поработать на руководящих должностях в Тюмени и Югре. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Владимир Маран много лет занимался вопросами организации строительства на Дальнем Востоке. Сейчас в крае есть проблемы по срокам и качеству строек. Ситуацию нужно менять. Задача — увеличить объемы жилищного строительства в четыре раза», — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Помимо Дальнего Востока Владимир Маран успел поработать в правительстве Санкт-Петербурга. А до этого являлся вице-мэром Тюмени и Сургута, где курировал вопросы строительства. В начале 2000-тысячных он был первым заместителем руководителя управления капитального строительства Югры.