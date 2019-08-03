После конфликта россиян сняли с рейса Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Россияне устроили потасовку на борту самолета «Турецких авиалиний». Драка произошла перед вылетом воздушного судна из Стамбула в Екатеринбург. Об этом журналистам рассказал один из пассажиров рейса, которому удалось снять произошедшее на камеру.

Конфликт случился, когда пассажиры только занимали места в салоне самолета. Из-за чего именно началась перепалка собеседник Е1.ru не знает, но первой, по его словам, в драку полезла женщина. «Первая распустила руки женщина, мужчина седой ударил её по лицу в ответ. Тот, что слева [на видео], заступился за женщину», — передает портал слова собеседника.

Из-за произошедшего вылет самолета задержали примерно на 45 минут, а троих россиян сняли с рейса. На момент публикации новости, судя по данным сервиса flightradar24, самолет уже преодолел почти половину пути.