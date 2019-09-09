Кремль ответил «URA.RU» на ключевой вопрос о назначениях уральских силовиков

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны
Когда назначат уральских силовиков, Кремль не анонсируетФото: Софья Сандурская © URA.RU

В Кремле не будут заранее анонсировать назначение большого количества руководителей силовых структур на Урале. Об этом в ходе конференц-колла 9 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никогда не анонсируем кадровые указы. Как только будут назначения — будут выпущены и указы, пока больше мне сказать нечего», — объяснил Песков.

Ожидаемых назначений в уральских силовых структурах масса — некоторые из них затягиваются уже более, чем на год. С июля в Тюменской области отсутствует глава региональной прокуратуры. Источник в надзорном ведомстве предположил, что вопрос может быть решен в ноябре.

С октября 2018 года не назначают начальника ГУ МВД России по Свердловской области, хотя источники внутри ведомства утверждают, что генерал-майор Александр Мешков из Астрахани уже приступил к работе.

С августа 2018 года отсутствует начальник Следственного комитета по ХМАО, с ноября 2018-го нет начальника СК по Курганской области, с весны 2019-го нет главы МЧС по Курганской области.

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