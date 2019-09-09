Кремль ответил «URA.RU» на ключевой вопрос о назначениях уральских силовиков

В Кремле не будут заранее анонсировать назначение большого количества руководителей силовых структур на Урале. Об этом в ходе конференц-колла 9 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы никогда не анонсируем кадровые указы. Как только будут назначения — будут выпущены и указы, пока больше мне сказать нечего», — объяснил Песков.
Ожидаемых назначений в уральских силовых структурах масса — некоторые из них затягиваются уже более, чем на год. С июля в Тюменской области отсутствует глава региональной прокуратуры. Источник в надзорном ведомстве предположил, что вопрос может быть решен в ноябре.
С октября 2018 года не назначают начальника ГУ МВД России по Свердловской области, хотя источники внутри ведомства утверждают, что генерал-майор Александр Мешков из Астрахани уже приступил к работе.
С августа 2018 года отсутствует начальник Следственного комитета по ХМАО, с ноября 2018-го нет начальника СК по Курганской области, с весны 2019-го нет главы МЧС по Курганской области.