На «Уралвагонзаводе» придумали, как спастись от банкротства

В корпорации придумали, как спасти сферу вагоностроения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Уралвагонзавод» (Свердловская область, УВЗ) предложил ввести новые меры поддержки сферы вагоностроения. Идеи были озвучены на заседании рабочей группы под председательством заместителя главы Минпромторга Александра Морозова.

В частности, УВЗ предлагает ограничить с 1 июля 2021 допуск на сеть новых вагонов на тележках старых конструкций. Речь идет об отказе от использования тележки 18—100, самой распространенной в стране, и ее аналогов, чтобы новая типовая техника выпускалась на тележках улучшенной конструкции. Также УВЗ хочет ограничить хранение некомплектного или неисправного парка на ЖД путях, что может удалить с линии около 60 тысяч вагонов. И, наконец, авторы инициативы просят сохранить льготные тарифы на порожний пробег для инновационных вагонов.

«В целом до 2030 года весь комплекс мер принесет собственникам чуть менее 300 млрд рублей допдоходов за счет роста грузоподъемности, увеличения оборачиваемости вагонов и сокращения простоев и расходов на ремонт», — передает « Коммерсант ». Отмечается, что вагоностроители будут обеспечены заказами на уровне 40—45 тысяч вагонов в год против прогнозных 20—25 тысяч.

В начале 2020 года УВЗ покинул председатель совета директоров Игорь Холманских (экс-полпред президента в УрФО). По данным источников агентства, причиной могли стать многомиллиардные долги, закредитованность и масса судебных исков к предприятию. Ранее сообщалось, что правительство России может реструктуризировать долги корпорации «Уралвагонзавод» по кредитам, взятым в ВТБ.