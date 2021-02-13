Новый начальник Росгвардии Тюмени вступил в должность

Евгений Федоткин (в центре) и Евгений Симаков (справа) поменялись местами службы Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Личному составу управлению Росгвардии по Тюменской области представили нового руководителя. Должность, согласно указу президента РФ, занял полковник полиции Евгений Федоткин, экс-руководитель управления Росгвардии по ХМАО.

Представил нового руководителя тюменским росгвардейцам командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Попов. «Евгений Федоткин — грамотный и требовательный руководитель, который за многолетнюю службу проявил себя настоящим профессионалом в решении самых ответственных задач, в том числе при участии в антитеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона», — процитировали его в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

Также командующий округом поблагодарил за службу первого руководителя Тюменского областного управления Росгвардии — полковника полиции Евгения Симакова. Симаков сменил Федоткина на посту начальника управления Росгвардии по ХМАО.

Евгений Федоткин родился 13 июля 1972 года в Алтайском крае. В 1992 году с отличием окончил Ачинское военное авиационное училище, в 2003 —Тюменский юридический институт МВД России, в 2007 — с отличием курс в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации. В 2020 году прошел обучение в Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Службу в правоохранительных органах начал в 1994 году. Служил в ОМОН УМВД России по ХМАО. В 2016 году возглавил вновь созданное управление Росгвардии по ХМАО. Награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», имеет ведомственные награды и наградное оружие.