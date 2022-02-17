Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Тобольск 17 февраля 2022 в 13:28 Размер текста - 17 + Первый рейс — 5 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания Utair запустит прямые рейсы из Кольцово (Свердловская область) в Тобольск и обратно с 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. «Открытие аэропорта Ремезов [в Тобольске] дало новые возможности для развития авиасообщения. С марта 2022 года начинаем летать в Екатеринбург и планируем увеличить количество маршрутов для удобства пассажиров», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов. Начиная с 5 марта, самолеты будут летать два раза в неделю — по понедельникам и субботам. Рейс из Тобольска будет отправляться в 10:50, из Кольцово в 13:15. Начальная цена авиабилета в одну сторону — 1125 рублей. Ранее в аэропорт Ремезов из Кольцово летали самолеты авиакомпании Red Wings. Но из-за пандемии и низкого спроса на билеты среди пассажиров перелеты пришлось приостановить. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Авиакомпания Utair запустит прямые рейсы из Кольцово (Свердловская область) в Тобольск и обратно с 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. «Открытие аэропорта Ремезов [в Тобольске] дало новые возможности для развития авиасообщения. С марта 2022 года начинаем летать в Екатеринбург и планируем увеличить количество маршрутов для удобства пассажиров», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов. Начиная с 5 марта, самолеты будут летать два раза в неделю — по понедельникам и субботам. Рейс из Тобольска будет отправляться в 10:50, из Кольцово в 13:15. Начальная цена авиабилета в одну сторону — 1125 рублей. Ранее в аэропорт Ремезов из Кольцово летали самолеты авиакомпании Red Wings. Но из-за пандемии и низкого спроса на билеты среди пассажиров перелеты пришлось приостановить. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям