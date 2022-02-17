Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Тобольск

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр
Первый рейс — 5 марта Фото:

Авиакомпания Utair запустит прямые рейсы из Кольцово (Свердловская область) в Тобольск и обратно с 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Открытие аэропорта Ремезов [в Тобольске] дало новые возможности для развития авиасообщения. С марта 2022 года начинаем летать в Екатеринбург и планируем увеличить количество маршрутов для удобства пассажиров», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Начиная с 5 марта, самолеты будут летать два раза в неделю — по понедельникам и субботам. Рейс из Тобольска будет отправляться в 10:50, из Кольцово в 13:15. Начальная цена авиабилета в одну сторону — 1125 рублей.

Ранее в аэропорт Ремезов из Кольцово летали самолеты авиакомпании Red Wings. Но из-за пандемии и низкого спроса на билеты среди пассажиров перелеты пришлось приостановить.

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Авиакомпания Utair запустит прямые рейсы из Кольцово (Свердловская область) в Тобольск и обратно с 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. «Открытие аэропорта Ремезов [в Тобольске] дало новые возможности для развития авиасообщения. С марта 2022 года начинаем летать в Екатеринбург и планируем увеличить количество маршрутов для удобства пассажиров», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов. Начиная с 5 марта, самолеты будут летать два раза в неделю — по понедельникам и субботам. Рейс из Тобольска будет отправляться в 10:50, из Кольцово в 13:15. Начальная цена авиабилета в одну сторону — 1125 рублей. Ранее в аэропорт Ремезов из Кольцово летали самолеты авиакомпании Red Wings. Но из-за пандемии и низкого спроса на билеты среди пассажиров перелеты пришлось приостановить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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