Из Кольцово запустили рейс в туристическую «жемчужину Сибири»

01 июня 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Первый рейс из Екатеринбурга в Тобольск состоится 25 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания «Руслайн» объявила старт продаж билетов на авиарейсы из Екатеринбурга в один из старейших городов в Сибири — Тобольск (Тюменская область) — и Нижневартовск (ХМАО). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. «Авиакомпания „Руслайн“ начинает полеты из Кольцово в Тобольск и Нижневартовск. Первый рейс состоится 25 июня», — говорится в сообщении. Уточняется, что рейсы будут выполняться раз в неделю — по субботам, перелет из Екатеринбурга в Нижневартовск (и обратно) будет осуществляться с пересадкой в Тобольске. На сайте авиакомпании уже можно приобрести билеты — стоимость рейса из Екатеринбурга в Тобольск и обратно составит от 2000 рублей, Из Тобольска в Нижневартовск и обратно — от 2500 рублей. Ранее URA.RU сообщало о старте перелетов в этих направлениях с 25 июня. Однако на момент 31 мая информации о продаже билетов на сайте авиакомпании было неизвестно. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Авиакомпания «Руслайн» объявила старт продаж билетов на авиарейсы из Екатеринбурга в один из старейших городов в Сибири — Тобольск (Тюменская область) — и Нижневартовск (ХМАО). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. «Авиакомпания „Руслайн“ начинает полеты из Кольцово в Тобольск и Нижневартовск. Первый рейс состоится 25 июня», — говорится в сообщении. Уточняется, что рейсы будут выполняться раз в неделю — по субботам, перелет из Екатеринбурга в Нижневартовск (и обратно) будет осуществляться с пересадкой в Тобольске. На сайте авиакомпании уже можно приобрести билеты — стоимость рейса из Екатеринбурга в Тобольск и обратно составит от 2000 рублей, Из Тобольска в Нижневартовск и обратно — от 2500 рублей. Ранее URA.RU сообщало о старте перелетов в этих направлениях с 25 июня. Однако на момент 31 мая информации о продаже билетов на сайте авиакомпании было неизвестно.