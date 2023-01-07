Самолет, летевший в Новый Уренгой, отправили в аэропорт Нижневартовска

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Сабантуй в Академическом районе. Екатеринбург, полет, самолет, перелет, авиакомпания аэрофлот
Борт отправили в Нижневартовск Фото:

Самолет из Москвы, который должен был приземлиться в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), ушел на запасной аэродром в Нижневартовск (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Самолет авиакомпании S7 был отправлен в Нижневартовск», — рассказали в пресс-службе. Причиной стали сильные морозы, которые превышают эксплуатационные характеристики.

Ранее сообщалось о задержке рейса из Нового Уренгоя в Москву. Информация значилась на табло аэропорта.

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Самолет из Москвы, который должен был приземлиться в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), ушел на запасной аэродром в Нижневартовск (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «Самолет авиакомпании S7 был отправлен в Нижневартовск», — рассказали в пресс-службе. Причиной стали сильные морозы, которые превышают эксплуатационные характеристики. Ранее сообщалось о задержке рейса из Нового Уренгоя в Москву. Информация значилась на табло аэропорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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