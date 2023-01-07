Самолет, летевший в Новый Уренгой, отправили в аэропорт Нижневартовска

Борт отправили в Нижневартовск
Самолет из Москвы, который должен был приземлиться в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), ушел на запасной аэродром в Нижневартовск (ХМАО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Самолет авиакомпании S7 был отправлен в Нижневартовск», — рассказали в пресс-службе. Причиной стали сильные морозы, которые превышают эксплуатационные характеристики.
Ранее сообщалось о задержке рейса из Нового Уренгоя в Москву. Информация значилась на табло аэропорта.
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