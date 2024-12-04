В МИД РФ объяснили, почему переговоры с Украиной невозможны

Рябков: Россия и Украина не могут провести переговоры из-за разницы в позициях

04 декабря 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Сергей Рябков заявил о невозможности между Украиной и Россией пойти на компромиссы Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В настоящий момент позиции России и Украины по завершению конфликта радикально отличаются друг от друга, поэтому компромисс на сегодня между сторонами невозможен. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Позиции Москвы и Киева по урегулированию на Украине несовместимы, поэтому возможность компромисса сейчас равна нулю», — подчеркнул Рябков. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CNN. Еще месяц назад Рябков отмечал, что Россия исключает возможность проведения прямых контактов с Украиной, однако согласна на участие посредников в лице стран Запада. Турция ранее была одной из стран, кто готов был выступить с посредничеством. Однако в октябре этого года глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины на фоне заявлений Анкары о готовности помочь с разрешением конфликта, вызывает вопросы у России. Москва уже давно открыто заявляет, что готова к проведению переговоров с Украиной, передает RT. Летом этого года президент страны Владимир Путин отмечал, что переговоры будут возможно после того, как Киев выведет свои войска с территорий, освобожденных РФ. Сейчас эти требования остаются актуальными. В МИД РФ также недавно выступили против потенциального замораживания конфликта, сообщает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящий момент позиции России и Украины по завершению конфликта радикально отличаются друг от друга, поэтому компромисс на сегодня между сторонами невозможен. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Позиции Москвы и Киева по урегулированию на Украине несовместимы, поэтому возможность компромисса сейчас равна нулю», — подчеркнул Рябков. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CNN. Еще месяц назад Рябков отмечал, что Россия исключает возможность проведения прямых контактов с Украиной, однако согласна на участие посредников в лице стран Запада. Турция ранее была одной из стран, кто готов был выступить с посредничеством. Однако в октябре этого года глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины на фоне заявлений Анкары о готовности помочь с разрешением конфликта, вызывает вопросы у России. Москва уже давно открыто заявляет, что готова к проведению переговоров с Украиной, передает RT. Летом этого года президент страны Владимир Путин отмечал, что переговоры будут возможно после того, как Киев выведет свои войска с территорий, освобожденных РФ. Сейчас эти требования остаются актуальными. В МИД РФ также недавно выступили против потенциального замораживания конфликта, сообщает телеканал «Царьград».