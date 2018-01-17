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17 января 2018
13:54  17 января 2018 0

Медведев включил в особый список спикера челябинской гордумы. Там уже значатся два уральских губернатора

Заседание законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, мошаров станислав
Спикера челябинской гордумы включили в особый списокФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство РФ изменило состав своей комиссии по региональному развитию. Два пункта указа за подписью главы кабмина Дмитрия Медведева касаются уральских политиков.

Распоряжением правительства в состав комиссии включен председатель гордумы Челябинска Станислав Мошаров. Небольшие изменения касаются и главы Пермского края Максима Решетникова: в списке от августа 2017 года он значился как исполняющий обязанности губернатора, в новом уже отмечен как руководитель региона, вступивший в должность.

Также в полном списке с августа 2017 года присутствует глава Ямала Дмитрий Кобылкин. Его изменения не коснулись, губернатор ЯНАО остается в составе комиссии по региональному развитию.

Решетников, напомним, возглавил регион в качестве временного руководителя весной 2017 года. Осенью того же года он победил на выборах губернатора.

Виктор Жуков
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