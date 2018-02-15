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15 февраля 2018
16:44  15 февраля 2018 0

«Такую спортсменку для России потеряли!» Сестра Шипулина завоевала серебро на Олимпиаде

Кузьмину уже поздравил с медалью Дмитрий ГуберниевФото: Дмитрий Губерниев, Instagram
новость из сюжета:
МОК отстранил Россию от Олимпиады в Южной Корее
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Выступающая за Словакию биатлонистка Анастасия Кузьмина, родная сестра Антона Шипулина, стала серебряным призером индивидуальной гонки на 15 километров на Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Это вторая серебряная медаль спортсменки в нынешних Играх, которую она пообещала завоевать для брата. Победу в гонке одержала шведская биатлонистка Ханна Оеберг.

Ранее, после призового места в гонке преследования, Кузьмина поделилась, что до последнего верила в допуск Шипулина на Олимпийские игры. «Мне его не хватает тут, это правда. До вылета в Корею мы с ним виделись, и он мне сказал, что я должна выиграть две медали, одну для себя, а другую — для него. Мне очень жаль, что его нет здесь, так что постараюсь выиграть еще медаль и для него», — цитировал биатлонистку XSport.

Кузьмину уже поздравил со второй медалью комментатор Дмитрий Губерниев, который выложил фотографию со спортсменкой на своей странице в Instagram. «Злой Пихлер не стал фоткаться! — прокомментировал снимок Губерниев. — Утер сегодня всем нос (шведка, выигравшая гонку, тренируется у Пихлера — прим.ред.)! Но не будем забывать, что за три года работы со сборной России мы выиграли дырку от бублика! Но сегодня Пихлер — король! @nastja.kuzminova — укор всем нам, такую спортсменку для России потеряли!».

В женской лыжной гонке на 10 км на Олимпиаде в Пхенчхане в первой десятке финишировали две россиянки. Лыжница Анастасия Седова заняла восьмое место, Юлия Нечаевская замкнула первую десятку, а Алиса Жамбалова пришла к финишу семнадцатой, сообщает RT.

Напомним, 9 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции к Международному олимпийскому комитету по делам 47 россиян. Среди тех, кого окончательно не допустили на Олимпиаду, оказались 14 спортсменов и два тренера с Урала, в том числе биатлонист из Свердловской области Антон Шипулин.

Ксения Томашова
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