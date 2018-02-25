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25 февраля 2018
Главные новости 
15:44  25 февраля 2018 3

Свердловский губернатор поздравил хоккеистов с победой на Олимпиаде-2018. «Они не подвели!»

Хоккей. Матч Звезд. г. Екатеринбург, дацюк павел
Павла Дацюка свердловский губернатор пообещал поздравить личноФото: Алексей Колчин © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

«Мы верили в наших, и они не подвели! Наши хоккеисты — олимпийские чемпионы. Особенно поздравляю нашего земляка, уральца Павла Дацюка», — пишет глава региона. Он напомнил, что имя прославленного уральца носит хоккейная арена в Екатеринбурге. Кроме того, Куйвашев пообещал поздравить спортсмена лично «и поблагодарить за праздник, который хоккеисты сегодня подарили болельщикам».

Сразу после победы россиян в финальном матче хоккеистов поздравил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил главный тренер российской команды по хоккею Олег Знарок, пишет РИА «Новости». «На лавке позвонили мне Владимир Владимирович и Александр Дмитриевич Жуков (глава Олимпийского комитета России), поздравили с победой. Было очень приятно. Служим России», — говорит Знарок.

Виктор Жуков
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