15:44 25 февраля 2018 3

Павла Дацюка свердловский губернатор пообещал поздравить лично Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

«Мы верили в наших, и они не подвели! Наши хоккеисты — олимпийские чемпионы. Особенно поздравляю нашего земляка, уральца Павла Дацюка», — пишет глава региона. Он напомнил, что имя прославленного уральца носит хоккейная арена в Екатеринбурге. Кроме того, Куйвашев пообещал поздравить спортсмена лично «и поблагодарить за праздник, который хоккеисты сегодня подарили болельщикам».

Сразу после победы россиян в финальном матче хоккеистов поздравил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил главный тренер российской команды по хоккею Олег Знарок, пишет РИА «Новости». «На лавке позвонили мне Владимир Владимирович и Александр Дмитриевич Жуков (глава Олимпийского комитета России), поздравили с победой. Было очень приятно. Служим России», — говорит Знарок.