В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержана адвокат, которая обвиняется в мошенничестве на 23 млн рублей. По данным тюменских правоохранителей, юристу заплатила деньги жена осужденного в обмен на обещание освободить преступника.
«Обвиняемая задержана в аэропорту Кольцово после прилета из Испании», — сообщается на сайте СУ СК России по Тюменской области.
Отмечается, что заявление на юриста подала женщина, муж которой отбывает наказание за преступление против личности (действия, направленные на причинение вреда человеку, его жизни, здоровью, свободе, чести и достоинству). С 2015 по 2017 год жена осужденного передала адвокату 23 млн рублей и 12 тысяч долларов (684 тысячи рублей по среднему курсу на 2017 год). В обмен она обещала, что использует связи, чтобы освободить супруга своей подзащитной.
В сентябре 2017 года адвоката должны были заключить под стражу, но она скрылась за границей. Задержать обвиняемую удалось благодаря операции СУ СК России по Свердловской области и Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области.