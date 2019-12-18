Летчик-герой Юсупов номинирован на «Персону года»

Гордость «Уральских авиалиний» поборется за премию «Персона года» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пилот «Уральских авиалиний», Герой России Дамир Юсупов поборется за премию «Персона года» в категории «профессионал». Ежегодный спецпроект устроила газета «Ведомости».

«Юсупов спас не только 233 жизни, но и репутацию российской авиации», — сказано в описании карточки Юсупова. В августе пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов совершил аварийную посадку в поле, управляя лайнером, следовавшим из подмосковного Жуковского в Симферополь. За успешное приземление Юсупов был удостоен звания Герой России. В одной категории с летчиком оказались знаменитые журналисты Юрий Дудь и Иван Голунов.

В категории «загадка» оказались сразу трое уральцев — уроженец Перми, директор ФСБ Александр Бортников, владелец скандально известного Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области Дмитрий Мазуров и уроженец Асбеста, гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов. «Мостотрест» — основной строитель дорог в Москве: общая сумма контрактов, полученных компанией только на строительство хорд, превысила 330 млрд рублей.