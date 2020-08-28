Вирусолог Анатолий Альтштейн сомневается, что появление вакцины приведет к победе над вирусом через полгода Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 августа, — 262-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 172-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, всего в мире к утру 29 августа выявили 24 892 501 (+ 276 985 за сутки) случай заражения. За время пандемии от болезни скончались 846 696 человек (+17 818), вылечились 17 463 189 пациентов (+195 010).

Антилидером по заболеваемости остаются Соединенные Штаты Америки, где выявлено уже 6 094 554 случая заражения. Затем следует Бразилия: 3 812 605 заболевших. Тройку замыкает Индия — 3 461 240 инфицированных. Россия находится на четвертом месте, в стране зафиксировано 980 405 заболевших.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Более 10 государств, которые являются партнёрами Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), изучают опыт РФ для ускоренной регистрации вакцин. Как сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, интерес для них представляют «проверенные решения» — например, применение аденовируса человека, как это сделали российские ученые при создании препарата Sputnik V .

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заверил, что российская вакцина безопасна. По его словам, единственный побочный эффект, который мог быть у испытателей, — повышение температуры до 38 градусов.

Коронавирус в России

Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, пандемия сойдет на нет сама по себе, потому что летальность от инфекции сейчас уже ниже, чем была в первые месяцы. При этом специалист сомневается, что появление вакцины приведет к победе над вирусом через полгода.

К слову, число заражений в стране продолжает расти. Однако телеведущий и врач Александр Мясников считает, что не стоит из-за этого бояться. По его словам, переболевших россиян в несколько раз больше, чем сообщается в официальной статистике, а значит показатель смертности от этой инфекции, крайне мал.

В Ростуризме рассматривают возможность повторного проведения акции распродажи туров по России с возвращением части их стоимости. В ведомстве отметили, что программа работает и уже показала свою эффективность в части стимулирования спроса на низкий сезон.

Со следующего месяца россияне с детьми, которые потеряли работу в период пандемии, перестанут получать коронавирусные пособия. Кроме того, минимальный размер пособия по безработице вновь будет составлять 1500 рублей.

Коронавирус в мире

В США описали первый случай подтвержденного повторного заболевания . 25-летний мужчина из города Рино в Неваде дал положительный результат на COVID-19, затем выздоровел, но через месяц опять заболел. Во второй раз заболевание проходило в более тяжелой форме.

Молдавия снимет запрет на въезд в страну для граждан России и ряда других стран с 1 сентября. Из-за сложной эпидемической ситуации по-прежнему запрещено прибытие граждан Украины, Армении, Казахстана, Румынии, Израиля, Испании, Франции и других стран.