В ЯНАО из-за пандемии отменили проект уральского полпредства

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Молодежный форум
Все офлайн-мероприятия форума перенесли на 2022 год Фото:
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Коронавирус COVID-19

Уральский молодежный форм «Утро-2021», который должен был пройти на территории ЯНАО, перенесен организаторами на следующий год. Как сообщается в официальной группе форума во «ВКонтакте», причиной стала пандемия коронавируса. Мероприятие является проектом полпредства президента РФ в Уральском федеральном округе.

«Офлайн-часть кейс-форума „УТРО“ переносится на 2022 год в связи с ситуацией пандемии», — сообщили организаторы. Мероприятия, запланированные в онлайн-формате, никто не отменяет, они продолжатся.

По информации URA.RU, несмотря на отмену оффлайн-мероприятий в ЯНАО в этом году, менять локацию проведения через год организаторы не намерены — Ямал уже был готов к приему гостей. Регион в первый раз собирались использовать для приема 350 участников из всех регионов УрФО.

Ухудшившаяся ситуация по коронавирусу уже привела к ужесточению карантинных мероприятий в Новом Уренгое. Главный врач-профилактолог региона Сергей Токарев поддержал идею обязательной вакцинации отдельных категорий населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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