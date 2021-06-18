В ЯНАО из-за пандемии отменили проект уральского полпредства

Уральский молодежный форм «Утро-2021», который должен был пройти на территории ЯНАО, перенесен организаторами на следующий год. Как сообщается в официальной группе форума во «ВКонтакте», причиной стала пандемия коронавируса. Мероприятие является проектом полпредства президента РФ в Уральском федеральном округе.
«Офлайн-часть кейс-форума „УТРО“ переносится на 2022 год в связи с ситуацией пандемии», — сообщили организаторы. Мероприятия, запланированные в онлайн-формате, никто не отменяет, они продолжатся.
По информации URA.RU, несмотря на отмену оффлайн-мероприятий в ЯНАО в этом году, менять локацию проведения через год организаторы не намерены — Ямал уже был готов к приему гостей. Регион в первый раз собирались использовать для приема 350 участников из всех регионов УрФО.
Ухудшившаяся ситуация по коронавирусу уже привела к ужесточению карантинных мероприятий в Новом Уренгое. Главный врач-профилактолог региона Сергей Токарев поддержал идею обязательной вакцинации отдельных категорий населения.
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