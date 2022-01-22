На Ямале доходы населения выросли на 16% с 2016 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюменской области, Ямала и ХМАО повысили свои доходы, уменьшился достаток в Челябинской, Курганской, Свердловской областях и Пермском крае. Об этом сообщили исследователи банка ING.

Лидером по росту благосостояния стала Чукотка. «На втором месте — Ямал: здесь доходы населения выросли на 16% относительно уровня 2016 года, но как были в 2,5 раза выше среднероссийских, так и остались», — сообщает Forbes со ссылкой на исследование банка ING.

В Тюмени и ХМАО показатель увеличился на 0,01-5%, а на Ямале — на 6-16%. В Челябинской области наблюдалось падение доходов населения с 2016 года на 0,01-5%. В Пермском крае, Свердловской и Курганской областях падение на 6-16%.

Ранее Свердловская область вошла в список регионов с самой большой доходной частью бюджета в 2021 году. Также в перечень вошли Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область. Богатство связано с наличием крупных компаний, заявил эксперт направления «Пространственное развитие» ЦСР Александр Бурков.

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