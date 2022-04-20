Первый участок трассы Москва — Екатеринбург откроют в 2022 году

20 апреля 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Осенью в Татарстане откроют первый участок автобана до Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Осенью этого года будет открыт первый участок автодороги между Екатеринбургом и Казанью, которая войдет в скоростную магистраль до Москвы. В эксплуатацию планируется ввести новую дорогу в Татарстане длинной шесть километров, сообщили в пресс-службе Росавтодора. «Речь идет о шестикилометровом (км 1155 — км 1161) участке трассы М-7 „Волга“ в Актанышском районе республики. Для соответствия требованиям скоростного маршрута дорожники проведут его капитальный ремонт, расширив проезжую часть с двух до четырех полос», — рассказали в ведомстве. Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Осенью этого года будет открыт первый участок автодороги между Екатеринбургом и Казанью, которая войдет в скоростную магистраль до Москвы. В эксплуатацию планируется ввести новую дорогу в Татарстане длинной шесть километров, сообщили в пресс-службе Росавтодора. «Речь идет о шестикилометровом (км 1155 — км 1161) участке трассы М-7 „Волга“ в Актанышском районе республики. Для соответствия требованиям скоростного маршрута дорожники проведут его капитальный ремонт, расширив проезжую часть с двух до четырех полос», — рассказали в ведомстве. Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.