Первый участок трассы Москва — Екатеринбург откроют в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Село Введенское. Курган, надземный переход, трасса иртыш
Осенью в Татарстане откроют первый участок автобана до Москвы Фото:

Осенью этого года будет открыт первый участок автодороги между Екатеринбургом и Казанью, которая войдет в скоростную магистраль до Москвы. В эксплуатацию планируется ввести новую дорогу в Татарстане длинной шесть километров, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

«Речь идет о шестикилометровом (км 1155 — км 1161) участке трассы М-7 „Волга“ в Актанышском районе республики. Для соответствия требованиям скоростного маршрута дорожники проведут его капитальный ремонт, расширив проезжую часть с двух до четырех полос», — рассказали в ведомстве.

Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

Осенью этого года будет открыт первый участок автодороги между Екатеринбургом и Казанью, которая войдет в скоростную магистраль до Москвы. В эксплуатацию планируется ввести новую дорогу в Татарстане длинной шесть километров, сообщили в пресс-службе Росавтодора. «Речь идет о шестикилометровом (км 1155 — км 1161) участке трассы М-7 „Волга“ в Актанышском районе республики. Для соответствия требованиям скоростного маршрута дорожники проведут его капитальный ремонт, расширив проезжую часть с двух до четырех полос», — рассказали в ведомстве. Федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани предложил продлить до Екатеринбурга президент РФ Владимир Путин. Новая федеральная магистраль будет платной, за исключением участков уже существующих дорог. Строительство дороги между Казанью и Екатеринбургом, по подсчетам «Автодора», обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...