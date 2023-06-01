Уральский полпред Якушев вручил награду многодетной семье, с которой общался Путин. Видео

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, якушев владимир
Владимир Якушев назвал родительство большим счастьем Фото:

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 1 июня вручил орден «Родительская слава» многодетной семье Беловых из Челябинска, которая участвовала в видеоконференции с главой государства Владимиром Путиным. В церемонии принял участие челябинский губернатор Алексей Текслер.

«Родительство — это большое счастье и колоссальный труд — в режиме 24/7, без выходных и отпусков. Екатерина Евгеньевна и Мстислав Юрьевич Беловы успешно совмещают воспитание семерых детей с работой и волонтерской деятельностью», — приводит слова Якушева пресс-служба полпредства.

Там отметили, что семья в полном составе участвует в сборах гуманитарной помощи, поддерживает тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Также Беловы пропагандируют здоровый образ жизни.

В Международный день защиты детей семью Беловых поздравил президент РФ Владимир Путин. По его словам, семье повезло и согласился с утверждением, что на сегодняшний момент государство делает все, чтобы помочь родителям в воспитании.

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 1 июня вручил орден «Родительская слава» многодетной семье Беловых из Челябинска, которая участвовала в видеоконференции с главой государства Владимиром Путиным. В церемонии принял участие челябинский губернатор Алексей Текслер. «Родительство — это большое счастье и колоссальный труд — в режиме 24/7, без выходных и отпусков. Екатерина Евгеньевна и Мстислав Юрьевич Беловы успешно совмещают воспитание семерых детей с работой и волонтерской деятельностью», — приводит слова Якушева пресс-служба полпредства. Там отметили, что семья в полном составе участвует в сборах гуманитарной помощи, поддерживает тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Также Беловы пропагандируют здоровый образ жизни. В Международный день защиты детей семью Беловых поздравил президент РФ Владимир Путин. По его словам, семье повезло и согласился с утверждением, что на сегодняшний момент государство делает все, чтобы помочь родителям в воспитании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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