Уральский полпред Якушев вручил награду многодетной семье, с которой общался Путин. Видео

01 июня 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев назвал родительство большим счастьем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 1 июня вручил орден «Родительская слава» многодетной семье Беловых из Челябинска, которая участвовала в видеоконференции с главой государства Владимиром Путиным. В церемонии принял участие челябинский губернатор Алексей Текслер. «Родительство — это большое счастье и колоссальный труд — в режиме 24/7, без выходных и отпусков. Екатерина Евгеньевна и Мстислав Юрьевич Беловы успешно совмещают воспитание семерых детей с работой и волонтерской деятельностью», — приводит слова Якушева пресс-служба полпредства. Там отметили, что семья в полном составе участвует в сборах гуманитарной помощи, поддерживает тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Также Беловы пропагандируют здоровый образ жизни. В Международный день защиты детей семью Беловых поздравил президент РФ Владимир Путин. По его словам, семье повезло и согласился с утверждением, что на сегодняшний момент государство делает все, чтобы помочь родителям в воспитании.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 1 июня вручил орден «Родительская слава» многодетной семье Беловых из Челябинска, которая участвовала в видеоконференции с главой государства Владимиром Путиным. В церемонии принял участие челябинский губернатор Алексей Текслер. «Родительство — это большое счастье и колоссальный труд — в режиме 24/7, без выходных и отпусков. Екатерина Евгеньевна и Мстислав Юрьевич Беловы успешно совмещают воспитание семерых детей с работой и волонтерской деятельностью», — приводит слова Якушева пресс-служба полпредства. Там отметили, что семья в полном составе участвует в сборах гуманитарной помощи, поддерживает тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Также Беловы пропагандируют здоровый образ жизни. В Международный день защиты детей семью Беловых поздравил президент РФ Владимир Путин. По его словам, семье повезло и согласился с утверждением, что на сегодняшний момент государство делает все, чтобы помочь родителям в воспитании.