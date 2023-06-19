Военкор назвал направления, куда пойдут ВСУ вместо Запорожья

Военкор Ткач: ВСУ вместо Запорожской области выберет три новых направления

20 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Наиболее вероятное направление для наступления ВСУ — ДНР, считает Василий Ткач Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вместо Запорожья ВСУ могут дальше выбрать три направления для контрнаступления: Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР) либо Харьковская область. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Это может быть Донецкая народная республика. Там достаточно плотно идут бои. Возможно наступление на границе с Луганской народной республикой либо в той части Харьковской области, которая контролируется российскими войсками. В принципе эти три направления возможны. Исключить можно только Херсонскую область, потому что по Днепру, где находится линия соприкосновения, где дамбу Каховской ГЭС взорвали, они сделали наступление для себя еще более сложным, фактически отрезав его. Там невозможно вести нормально боевые действия. Но наиболее вероятно, помимо Запорожской области, наступление на ДНР, потому что там большая концентрация украинских войск. Там совсем недавно освободили Артемовск (Бахмут), идут бои в Марьинском направлении, Угледарском. Но там наступать сложнее, чем на Запорожскую область, и политическая выгода от этого наступления будет меньше», — объяснил Василий Ткач. По словам военного корреспондента, ВСУ пока не нашли слабые места в Запорожском направлении, чтобы организовать крупное наступление. «Судя по тем сообщениям, которые были, слабые места ВСУ нащупать не удалось. Это не удивляет, потому что подготовка к этому украинскому наступлению Россией велась не первый месяц. Достаточно давно, с того самого момент фактически, как наши войска зашли в Запорожскую область. Пока все попытки безрезультатны. Да и вообще любое масштабное наступление без поддержки авиации обречено на провал, что понимают и украинские власти, поэтому все время требуют истребители от Запада. Но им ничего не предоставляют. Поэтому перспективы украинского наступления, мне кажется, какими-то очень туманными. Хотя Запорожское направление само по себе, конечно, для них приоритетно, потому что именно здесь можно одержать самую выгодную с точки зрения пиара победу. Рассечь группировку российских войск на две части, отрезать Крым от материковой России. Но и наши военные это тоже прекрасно понимают, и оборона здесь на высшем уровне», — подчеркнул Ткач. Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что наиболее активные действия ВСУ предпринимали на Запорожском направлении. Украинская армия пыталась наступать несколькими волнами в районе Новопокровки, Новоданиловки и Малой Токмачки. Российские войска отразили все атаки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вместо Запорожья ВСУ могут дальше выбрать три направления для контрнаступления: Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР) либо Харьковская область. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Это может быть Донецкая народная республика. Там достаточно плотно идут бои. Возможно наступление на границе с Луганской народной республикой либо в той части Харьковской области, которая контролируется российскими войсками. В принципе эти три направления возможны. Исключить можно только Херсонскую область, потому что по Днепру, где находится линия соприкосновения, где дамбу Каховской ГЭС взорвали, они сделали наступление для себя еще более сложным, фактически отрезав его. Там невозможно вести нормально боевые действия. Но наиболее вероятно, помимо Запорожской области, наступление на ДНР, потому что там большая концентрация украинских войск. Там совсем недавно освободили Артемовск (Бахмут), идут бои в Марьинском направлении, Угледарском. Но там наступать сложнее, чем на Запорожскую область, и политическая выгода от этого наступления будет меньше», — объяснил Василий Ткач. По словам военного корреспондента, ВСУ пока не нашли слабые места в Запорожском направлении, чтобы организовать крупное наступление. «Судя по тем сообщениям, которые были, слабые места ВСУ нащупать не удалось. Это не удивляет, потому что подготовка к этому украинскому наступлению Россией велась не первый месяц. Достаточно давно, с того самого момент фактически, как наши войска зашли в Запорожскую область. Пока все попытки безрезультатны. Да и вообще любое масштабное наступление без поддержки авиации обречено на провал, что понимают и украинские власти, поэтому все время требуют истребители от Запада. Но им ничего не предоставляют. Поэтому перспективы украинского наступления, мне кажется, какими-то очень туманными. Хотя Запорожское направление само по себе, конечно, для них приоритетно, потому что именно здесь можно одержать самую выгодную с точки зрения пиара победу. Рассечь группировку российских войск на две части, отрезать Крым от материковой России. Но и наши военные это тоже прекрасно понимают, и оборона здесь на высшем уровне», — подчеркнул Ткач. Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что наиболее активные действия ВСУ предпринимали на Запорожском направлении. Украинская армия пыталась наступать несколькими волнами в районе Новопокровки, Новоданиловки и Малой Токмачки. Российские войска отразили все атаки.