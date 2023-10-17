В Тюмени задерживается прибытие рейсов в ХМАО и ЯНАО

17 октября 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Рейсы задерживаются на несколько часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменском аэропорту Рощино задерживается прибытие рейсов в ХМАО и ЯНАО. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэровокзала. «Авиакомпания „Ямал“: задерживается рейс YC 802, следующий по направлению Худжанд → Тюмень. Расчетное время вылета — 20:20 и рейс YC 9 Салехард — Тюмень. Расчетное время вылета — 15:35», — указано на табло. Кроме того, задерживаются два рейса авиакомпании Utair. Самолеты должны отправиться по маршруту Тюмень — Тарко-Сале и Ханты-Мансийск. Корреспонденту не удалось оперативно связаться с представителями аэропорта Рощино. Отправлен письменный запрос в компании перевозчика.

В тюменском аэропорту Рощино задерживается прибытие рейсов в ХМАО и ЯНАО. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэровокзала. «Авиакомпания „Ямал“: задерживается рейс YC 802, следующий по направлению Худжанд → Тюмень. Расчетное время вылета — 20:20 и рейс YC 9 Салехард — Тюмень. Расчетное время вылета — 15:35», — указано на табло. Кроме того, задерживаются два рейса авиакомпании Utair. Самолеты должны отправиться по маршруту Тюмень — Тарко-Сале и Ханты-Мансийск. Корреспонденту не удалось оперативно связаться с представителями аэропорта Рощино. Отправлен письменный запрос в компании перевозчика.