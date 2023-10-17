В Тюмени задерживается прибытие рейсов в ХМАО и ЯНАО

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Суперджет авиакомпании "Ямал". Екатеринбург, авиакомпания ямал, ssj100, суперджет
Рейсы задерживаются на несколько часов Фото:

В тюменском аэропорту Рощино задерживается прибытие рейсов в ХМАО и ЯНАО. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэровокзала.

«Авиакомпания „Ямал“: задерживается рейс YC 802, следующий по направлению Худжанд → Тюмень. Расчетное время вылета — 20:20 и рейс YC 9 Салехард — Тюмень. Расчетное время вылета — 15:35», — указано на табло.

Кроме того, задерживаются два рейса авиакомпании Utair. Самолеты должны отправиться по маршруту Тюмень — Тарко-Сале и Ханты-Мансийск.

Корреспонденту не удалось оперативно связаться с представителями аэропорта Рощино. Отправлен письменный запрос в компании перевозчика.

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В тюменском аэропорту Рощино задерживается прибытие рейсов в ХМАО и ЯНАО. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэровокзала. «Авиакомпания „Ямал“: задерживается рейс YC 802, следующий по направлению Худжанд → Тюмень. Расчетное время вылета — 20:20 и рейс YC 9 Салехард — Тюмень. Расчетное время вылета — 15:35», — указано на табло. Кроме того, задерживаются два рейса авиакомпании Utair. Самолеты должны отправиться по маршруту Тюмень — Тарко-Сале и Ханты-Мансийск. Корреспонденту не удалось оперативно связаться с представителями аэропорта Рощино. Отправлен письменный запрос в компании перевозчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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