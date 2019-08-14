Московский суд удалил с сайта дело челябинского экс-губернатора

С сайта Арбитражного суда Москвы исчезла карточка по иску экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Теперь бывший глава региона стал истцом в другом процессе, вместе с АО «Южуралмост», также подавшим в суд на ФАС. Согласно базе данных, 13 августа судья, ведущий процесс по иску «Южуралмоста», объединил два дела в одно.
Сначала «Южуралмост» подал в суд на ФАС, Дубровский фигурировал как третье лицо. Позже уже Дубровский подал иск к антимонопольной службе. 8 августа состоялось первое заседание по иску бывшего главы региона. На этом заседании представители экс-губернатора подали ходатайство об объединении двух процессов, которые пока шли параллельно друг другу.
Представители ФАС не возражали, судья это ходатайство удовлетворил. Теперь такое же решение принял судья в процессе, где «Южурамост» судится с ФАС. В базе данных теперь только этот процесс, а материалы другого суда удалили с сайта. Первое заседание состоится 19 августа. Представители миндортранса, которые участвует в деле как третье лицо, обещают принять в нем участие.
По мнению экспертов, от исхода дела зависит будущее экс-губернатора, который сейчас находится в Швейцарии. В марте ФАС обвинила Дубровского в заключении картельного сговора с миндортрансом региона и АО «Южуралмост», что стало одной из причин смены власти в регионе. Материалы передали в правоохранительные органы.