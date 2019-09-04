Звезда «Уральских пельменей» рассказал, кто победит в КВН на «Первом канале»

Помимо «Уральских пельменей», в конгресс-холле в Екатеринбурге выступили еще две команды Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев раскрыл название команды, победившей во «Встрече выпускников КВН», поблагодарив «Сборную Камызякского края» «за победу». На сцене конгресс-холла в Екатеринбурге, помимо уральской команды, выступали «Камызяки» и «Пятигорск».

«„Тот КВН“. Последний раз на руке писал текст, 19 лет назад! Спасибо Екатеринбург за настроение! Жюри — за честность! „Камызяки“ — за победу! „Пятигорск“ — за компанию! Главное, что смогли спеть и сказать то, что хотели!» — написал Исаев.

Как писало «URA.RU», накануне в Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников КВН», ведущим которой был президент международного союза КВН Александр Масляков. Поскольку «Первый канал» планирует показать шоу в записи, журналистам запретили публиковать эксклюзивные шутки юмористов и вести запись их выступления.