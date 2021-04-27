Свердловский завод разбогател на скандальной технике в восемь раз

Чистая прибыль Уральского приборостроительного завода (УПЗ, входит в структуру госкорпорации Ростех) в 2020 году выросла в восемь раз по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщается в финансовом отчете за прошлый год, который имеется в распоряжении URA.RU.
В документе сообщается, что в 2020 году чистая прибыль завода составила 2,69 млрд рублей, тогда как в прошлом году за аналогичный период предприятие заработало 313 млн рублей. Выручка компании также выросла в восемь раз: с 2,2 млрд рублей за 2019 год до 18,5 млрд рублей за 2020 год. Рост прибыли завода Ростеха произошел за счет девятикратного увеличения поступлений от продажи продукции (с 1,8 до 16,6 млрд рублей).
Начиная с 1 апреля, Уральский приборостроительный завод выполнял госконтракт на поставку 6 711 аппаратов «Авента-М» в больницы регионов России. Сумма контракта — более семи миллиардов рублей. Соглашения в том числе заключили министерства Челябинской (259 штук, 406 млн рублей), Свердловской (106 штук, 181,5 млн рублей) областей.
После поставок данная медтехника загоралась в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Росздравнадзор по Свердловской области в результате организовал внеплановую проверку на заводе. По его итогам УПЗ проиграл два суда со свердловским управлением Росздравнадзора. Завод признали виновным в реализации недоброкачественных медицинских изделий и нарушении лицензионных требований.
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