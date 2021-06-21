Коммунисты определились с кандидатами в Тюменскую областную думу

На выборах в Тюменскую областную думу по единому избирательному округу от КПРФ будут баллотироваться Тамара Казанцева, Иван Левченко и Регина Юхневич. Информация об этом указана на официальном сайте партии. Четвертое место в этом списке досталось представителю ХМАО, первому секретарю Когалымского горкома КПРФ Игорю Костогрызу, на пятом месте — помощник депутата окружного заксобрания ЯНАО Людмила Журавлева.
«Состоялся второй этап XX отчетно-выборной Конференции Тюменского областного отделения КПРФ, который рассмотрел вопросы, связанные с участием партии в предстоящей избирательной кампании по выборам в Тюменскую областную Думу. В результате тайного голосования, первые три позиции списка по единому избирательному округу заняли Казанцева Тамара Николаевна, Левченко Иван Григорьевич и Юхневич Регина Чаутатовна», — отметили в КПРФ.
Также коммунисты определились с кандидатам по одномандатным округам. Там выдвинуты:
ЯНАО:
- Салехардский округ №1 — Александр Ламдо;
- Надымский округ №2 — Александр Шмаль;
- Муравленковский округ №3 — Ефрат Рамазанов;
- Пуровский округ №4 — Исабек Адилханов.
ХМАО — Югра:
- Югорский округ №5 — Надия Камалова;
- Няганьский округ №6 — Александр Филипенко;
- Ханты-Мансийский округ №7 — Алексей Аносов;
- Нефтеюганский округ №8 — Владислав Малюгин;
- Сургутский округ №9 — Андрей Калошин;
- Сургутский округ №10 — Роман Мищенко;
- Сургутский округ №11 — Михаил Иванов;
- Когалымский округ №12 — Жалауддин Абдуразаков;
- Нижневартовский округ №13 — Шамиль Даминов;
- Нижневартовский округ №14 — Олег Гальченко.
Тюменская область:
- Ярковский округ №15 — Александр Моргун;
- Тобольский округ №16 — Регина Юхневич;
- Центральный г. Тюмени округ №17 — Александр Чепик;
- Ленинский г. Тюмени округ №18 — Леонид Липа;
- Калининский г. Тюмени округ №19 — Сергей Пыхалов;
- Восточный г. Тюмени округ №20 — Александр Жуков;
- Тюменский округ №21 — Иван Левченко;
- Заводоуковский округ №22 — Александр Андреев;
- Ишимский округ №23 — Владимир Воронин;
- Казанский округ №24 — Алексей Чулошников.
Выборы в Тюменскую областную думу состоятся 19 сентября. Один из лидеров местного отделения КПРФ, действующий депутат регионального парламентай Юрий Юхневич, не сможет принять в них участие из-за обвинений в экстремизме.
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