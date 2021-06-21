Коммунисты определились с кандидатами в Тюменскую областную думу

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Митинг против пенсионной реформы. Тюмень , казанцева тамара
Список кандидатов в Тюменскую областную думу возглавила первый секретарь регионального обкома КПРФ Тамара Казанцева Фото:

На выборах в Тюменскую областную думу по единому избирательному округу от КПРФ будут баллотироваться Тамара Казанцева, Иван Левченко и Регина Юхневич. Информация об этом указана на официальном сайте партии. Четвертое место в этом списке досталось представителю ХМАО, первому секретарю Когалымского горкома КПРФ Игорю Костогрызу, на пятом месте — помощник депутата окружного заксобрания ЯНАО Людмила Журавлева.

«Состоялся второй этап XX отчетно-выборной Конференции Тюменского областного отделения КПРФ, который рассмотрел вопросы, связанные с участием партии в предстоящей избирательной кампании по выборам в Тюменскую областную Думу. В результате тайного голосования, первые три позиции списка по единому избирательному округу заняли Казанцева Тамара Николаевна, Левченко Иван Григорьевич и Юхневич Регина Чаутатовна», — отметили в КПРФ.

Также коммунисты определились с кандидатам по одномандатным округам. Там выдвинуты:

ЯНАО:

  • Салехардский округ №1 — Александр Ламдо;
  • Надымский округ №2 — Александр Шмаль;
  • Муравленковский округ №3 — Ефрат Рамазанов;
  • Пуровский округ №4 — Исабек Адилханов.

ХМАО — Югра:

  • Югорский округ №5 — Надия Камалова;
  • Няганьский округ №6 — Александр Филипенко;
  • Ханты-Мансийский округ №7 — Алексей Аносов;
  • Нефтеюганский округ №8 — Владислав Малюгин;
  • Сургутский округ №9 — Андрей Калошин;
  • Сургутский округ №10 — Роман Мищенко;
  • Сургутский округ №11 — Михаил Иванов;
  • Когалымский округ №12 — Жалауддин Абдуразаков;
  • Нижневартовский округ №13 — Шамиль Даминов;
  • Нижневартовский округ №14 — Олег Гальченко.

Тюменская область:

  • Ярковский округ №15 — Александр Моргун;
  • Тобольский округ №16 — Регина Юхневич;
  • Центральный г. Тюмени округ №17 — Александр Чепик;
  • Ленинский г. Тюмени округ №18 — Леонид Липа;
  • Калининский г. Тюмени округ №19 — Сергей Пыхалов;
  • Восточный г. Тюмени округ №20 — Александр Жуков;
  • Тюменский округ №21 — Иван Левченко;
  • Заводоуковский округ №22 — Александр Андреев;
  • Ишимский округ №23 — Владимир Воронин;
  • Казанский округ №24 — Алексей Чулошников.

Выборы в Тюменскую областную думу состоятся 19 сентября. Один из лидеров местного отделения КПРФ, действующий депутат регионального парламентай Юрий Юхневич, не сможет принять в них участие из-за обвинений в экстремизме.

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