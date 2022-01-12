Сенатор Пушков: санкции США против Путина — это разрыв отношений

13 января 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

Возможные санкции — это инструмент давления на Россию, считает Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Персональные санкции США в отношении президента России Владимира Путина могут привести к полному разрыву отношений с американской стороной. Такое мнение выразил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков. «В вашингтонских коридорах власти разговор о новых персональных санкциях на самом высоком уровне против России шел еще осенью прошлого года. Появление фигуры президента России в этих санкциях, если эта информация соответствует действительности, было бы крайне деструктивным. Если такой закон будет принят и тем более применен, то это будет на самой грани самого серьезного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва», — сказал Пушков в беседе с «Газетой.ру». Сенатор подчеркнул, что новые возможные санкции — это инструмент давления на Россию. «То есть санкции — это инструмент, который должен обеспечивать Белому дому свободу рук в давлении на Кремль. Речь идет именно о жестких экономических и политических санкциях, но не о военном вмешательстве», — заключил Пушков. Ранее американское издание Washington Post опубликовало информацию о том, что США готовятся наложить широкие санкции на руководство России, включая Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию вбросом, пишет RT. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что запугивание России санкциями является неприемлемым, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Персональные санкции США в отношении президента России Владимира Путина могут привести к полному разрыву отношений с американской стороной. Такое мнение выразил сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков. «В вашингтонских коридорах власти разговор о новых персональных санкциях на самом высоком уровне против России шел еще осенью прошлого года. Появление фигуры президента России в этих санкциях, если эта информация соответствует действительности, было бы крайне деструктивным. Если такой закон будет принят и тем более применен, то это будет на самой грани самого серьезного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва», — сказал Пушков в беседе с «Газетой.ру». Сенатор подчеркнул, что новые возможные санкции — это инструмент давления на Россию. «То есть санкции — это инструмент, который должен обеспечивать Белому дому свободу рук в давлении на Кремль. Речь идет именно о жестких экономических и политических санкциях, но не о военном вмешательстве», — заключил Пушков. Ранее американское издание Washington Post опубликовало информацию о том, что США готовятся наложить широкие санкции на руководство России, включая Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию вбросом, пишет RT. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что запугивание России санкциями является неприемлемым, сообщает телеканал 360.