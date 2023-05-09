09 мая 2023

В Ханты-Мансийске отменили рейс до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , аэропорт, закат, ютейр, utair, ютэйр
Был отменен рейс авиакомпании Utair Фото:

В Ханты-Мансийске 9 мая отменили рейс авиакомпании Utair, который следовал до Тюмени. Информация указана на сайте авиакомпании.

«UT 9902 Ханты-Мансийск — Тюмень. Время вылета указано 21:30, прилет был запланирован в 22:50. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.

Ранее в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. Полет отменила сама компания-перевозчик.

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В Ханты-Мансийске 9 мая отменили рейс авиакомпании Utair, который следовал до Тюмени. Информация указана на сайте авиакомпании. «UT 9902 Ханты-Мансийск — Тюмень. Время вылета указано 21:30, прилет был запланирован в 22:50. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Ранее в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. Полет отменила сама компания-перевозчик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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