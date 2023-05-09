В Ханты-Мансийске отменили рейс до Тюмени

10 мая 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Был отменен рейс авиакомпании Utair Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Ханты-Мансийске 9 мая отменили рейс авиакомпании Utair, который следовал до Тюмени. Информация указана на сайте авиакомпании. «UT 9902 Ханты-Мансийск — Тюмень. Время вылета указано 21:30, прилет был запланирован в 22:50. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Ранее в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. Полет отменила сама компания-перевозчик.

В Ханты-Мансийске 9 мая отменили рейс авиакомпании Utair, который следовал до Тюмени. Информация указана на сайте авиакомпании. «UT 9902 Ханты-Мансийск — Тюмень. Время вылета указано 21:30, прилет был запланирован в 22:50. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Ранее в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. Полет отменила сама компания-перевозчик.