В Ханты-Мансийске отменили рейс до Тюмени

Был отменен рейс авиакомпании Utair
В Ханты-Мансийске 9 мая отменили рейс авиакомпании Utair, который следовал до Тюмени. Информация указана на сайте авиакомпании.
«UT 9902 Ханты-Мансийск — Тюмень. Время вылета указано 21:30, прилет был запланирован в 22:50. Рейс отменен», — указано на онлайн-табло аэровокзала.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.
Ранее в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. Полет отменила сама компания-перевозчик.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!