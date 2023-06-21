Власти Донецка сообщили об обстреле ВСУ детского сада. Фото 21 июня 2023 в 10:28 Размер текста - 17 + Обстрел произошел в Ворошиловском районе, заявил Алексей Кулемзин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад в Донецке. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. «В результате обстрела задето осколками здание детского сада № 327» — написал Кулемзин в своем telegram-канале . Он отметил, что обстрел произошел в Ворошиловском районе. Ранее сообщалось, что украинский беспилотник попал в жилое здание в центре Донецка. БПЛА влетел в квартиру на 20-м этаже, передает « МК ». Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад в Донецке. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. «В результате обстрела задето осколками здание детского сада № 327» — написал Кулемзин в своем telegram-канале. Он отметил, что обстрел произошел в Ворошиловском районе. Ранее сообщалось, что украинский беспилотник попал в жилое здание в центре Донецка. БПЛА влетел в квартиру на 20-м этаже, передает «МК». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям