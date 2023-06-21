Власти Донецка сообщили об обстреле ВСУ детского сада. Фото

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Обстрел произошел в Ворошиловском районе, заявил Алексей Кулемзин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад в Донецке. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела задето осколками здание детского сада № 327» — написал Кулемзин в своем telegram-канале. Он отметил, что обстрел произошел в Ворошиловском районе.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник попал в жилое здание в центре Донецка. БПЛА влетел в квартиру на 20-м этаже, передает «МК».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад в Донецке. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. «В результате обстрела задето осколками здание детского сада № 327» — написал Кулемзин в своем telegram-канале. Он отметил, что обстрел произошел в Ворошиловском районе. Ранее сообщалось, что украинский беспилотник попал в жилое здание в центре Донецка. БПЛА влетел в квартиру на 20-м этаже, передает «МК».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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