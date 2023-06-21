Обстрел произошел в Ворошиловском районе, заявил Алексей Кулемзин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад в Донецке. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела задето осколками здание детского сада № 327» — написал Кулемзин в своем
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник попал в жилое здание в центре Донецка. БПЛА влетел в квартиру на 20-м этаже, передает «
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