Мэр Волновахи: ВСУ обстреляли город из HIMARS

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В ходе обстрела ВСУ пострадали 19 мирных жителей, заявил Константин Зинченко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По предварительным данным, украинские войска нанесли удар по городу Волноваха на территории ДНР с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом рассказал мэр города Константин Зинченко.

«Украинские войска вели обстрел Волновахи в ДНР из РСЗО HIMARS», — передает слова Зинченко ТАСС. Он добавил, что найденные осколки снарядов будут изъяты и отправлены на экспертизу. Согласно информации, предоставленной администрацией, в результате обстрела пострадали 19 мирных жителей, из которых пять были доставлены в республиканский травматологический центр.

Ранее также стало известно, что районы Белгородской области, включая Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Крансояружский и Шебекинский, были обстреляны украинскими военными. Среди прочего ВСУ несколько раз обстреливали центр города Херсон, передают «Дни.ру». По словам члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Брода, атаки на мирные объекты говорят о «преступной сущности» украинских властей, передает РАПСИ.

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По предварительным данным, украинские войска нанесли удар по городу Волноваха на территории ДНР с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом рассказал мэр города Константин Зинченко. «Украинские войска вели обстрел Волновахи в ДНР из РСЗО HIMARS», — передает слова Зинченко ТАСС. Он добавил, что найденные осколки снарядов будут изъяты и отправлены на экспертизу. Согласно информации, предоставленной администрацией, в результате обстрела пострадали 19 мирных жителей, из которых пять были доставлены в республиканский травматологический центр. Ранее также стало известно, что районы Белгородской области, включая Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Крансояружский и Шебекинский, были обстреляны украинскими военными. Среди прочего ВСУ несколько раз обстреливали центр города Херсон, передают «Дни.ру». По словам члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Брода, атаки на мирные объекты говорят о «преступной сущности» украинских властей, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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