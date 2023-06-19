Мэр Волновахи: ВСУ обстреляли город из HIMARS

19 июня 2023 в 21:46 Размер текста - 17 +

В ходе обстрела ВСУ пострадали 19 мирных жителей, заявил Константин Зинченко Фото: Sgt. Andy Martinez / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По предварительным данным, украинские войска нанесли удар по городу Волноваха на территории ДНР с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом рассказал мэр города Константин Зинченко. «Украинские войска вели обстрел Волновахи в ДНР из РСЗО HIMARS», — передает слова Зинченко ТАСС. Он добавил, что найденные осколки снарядов будут изъяты и отправлены на экспертизу. Согласно информации, предоставленной администрацией, в результате обстрела пострадали 19 мирных жителей, из которых пять были доставлены в республиканский травматологический центр. Ранее также стало известно, что районы Белгородской области, включая Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Крансояружский и Шебекинский, были обстреляны украинскими военными. Среди прочего ВСУ несколько раз обстреливали центр города Херсон, передают «Дни.ру». По словам члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Брода, атаки на мирные объекты говорят о «преступной сущности» украинских властей, передает РАПСИ.

По предварительным данным, украинские войска нанесли удар по городу Волноваха на территории ДНР с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом рассказал мэр города Константин Зинченко. «Украинские войска вели обстрел Волновахи в ДНР из РСЗО HIMARS», — передает слова Зинченко ТАСС. Он добавил, что найденные осколки снарядов будут изъяты и отправлены на экспертизу. Согласно информации, предоставленной администрацией, в результате обстрела пострадали 19 мирных жителей, из которых пять были доставлены в республиканский травматологический центр. Ранее также стало известно, что районы Белгородской области, включая Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Крансояружский и Шебекинский, были обстреляны украинскими военными. Среди прочего ВСУ несколько раз обстреливали центр города Херсон, передают «Дни.ру». По словам члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александра Брода, атаки на мирные объекты говорят о «преступной сущности» украинских властей, передает РАПСИ.