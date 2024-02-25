В мире Украина Пушилин опубликовал кадры своего последнего визита в Авдеевку. Видео 25 февраля 2024 в 13:14 Размер текста - 17 + Денис Пушилин пообщался с жителями Авдеевки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал кадры своего последнего визита в освобожденный город Авдеевка. На ролике можно увидеть, как Пушилин активно общается с жителями города и выражает интерес к их потребностям. Во время визита глава ДНР проинформировал жителей города о планах по благоустройству и устранению завалов, подчеркнув важность их реализации для обеспечения комфортных условий проживания. Также Пушилин выяснил причины, по которым местное население не покидает город и предложил помощь в безопасном выезде из Авдеевки. Авдеевка является северным пригородом Донецка. Населенный пункт долгое время был мощным укрепрайоном, откуда украинские войска наносили удары по столице ДНР. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ украинским войскам оставить Авдеевку. Сейчас город полностью освобожден от подразделений ВСУ. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал кадры своего последнего визита в освобожденный город Авдеевка. На ролике можно увидеть, как Пушилин активно общается с жителями города и выражает интерес к их потребностям. Во время визита глава ДНР проинформировал жителей города о планах по благоустройству и устранению завалов, подчеркнув важность их реализации для обеспечения комфортных условий проживания. Также Пушилин выяснил причины, по которым местное население не покидает город и предложил помощь в безопасном выезде из Авдеевки. Авдеевка является северным пригородом Донецка. Населенный пункт долгое время был мощным укрепрайоном, откуда украинские войска наносили удары по столице ДНР. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ украинским войскам оставить Авдеевку. Сейчас город полностью освобожден от подразделений ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям