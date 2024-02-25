Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал кадры своего последнего визита в освобожденный город Авдеевка. На ролике можно увидеть, как Пушилин активно общается с жителями города и выражает интерес к их потребностям.
Во время визита глава ДНР проинформировал жителей города о планах по благоустройству и устранению завалов, подчеркнув важность их реализации для обеспечения комфортных условий проживания. Также Пушилин выяснил причины, по которым местное население не покидает город и предложил помощь в безопасном выезде из Авдеевки.
Авдеевка является северным пригородом Донецка. Населенный пункт долгое время был мощным укрепрайоном, откуда украинские войска наносили удары по столице ДНР. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ украинским войскам оставить Авдеевку. Сейчас город полностью освобожден от подразделений ВСУ.
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