Пушилин опубликовал кадры своего последнего визита в Авдеевку. Видео

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк
Денис Пушилин пообщался с жителями Авдеевки Фото:
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал кадры своего последнего визита в освобожденный город Авдеевка. На ролике можно увидеть, как Пушилин активно общается с жителями города и выражает интерес к их потребностям.

Во время визита глава ДНР проинформировал жителей города о планах по благоустройству и устранению завалов, подчеркнув важность их реализации для обеспечения комфортных условий проживания. Также Пушилин выяснил причины, по которым местное население не покидает город и предложил помощь в безопасном выезде из Авдеевки.

Авдеевка является северным пригородом Донецка. Населенный пункт долгое время был мощным укрепрайоном, откуда украинские войска наносили удары по столице ДНР. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ украинским войскам оставить Авдеевку. Сейчас город полностью освобожден от подразделений ВСУ.

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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал кадры своего последнего визита в освобожденный город Авдеевка. На ролике можно увидеть, как Пушилин активно общается с жителями города и выражает интерес к их потребностям. Во время визита глава ДНР проинформировал жителей города о планах по благоустройству и устранению завалов, подчеркнув важность их реализации для обеспечения комфортных условий проживания. Также Пушилин выяснил причины, по которым местное население не покидает город и предложил помощь в безопасном выезде из Авдеевки. Авдеевка является северным пригородом Донецка. Населенный пункт долгое время был мощным укрепрайоном, откуда украинские войска наносили удары по столице ДНР. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ украинским войскам оставить Авдеевку. Сейчас город полностью освобожден от подразделений ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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