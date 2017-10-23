17:22 23 октября 2017 0

Андрей Бокарев не раз удостаивался личной аудиенции президента Официальный сайт Кремля

В понедельник, 23 октября, отмечает день рождения Андрей Бокарев. О роли в жизни страны 51-летнего совладельца УГМК на Урале знают немного. Он закончил Московский финансовый институт и два года работал предправления «Национального инвестиционного банка», затем ушел работать в «Росэкспортлес».

В 1998 году возглавил компанию «Крутрейд АГ», занимавшуюся экспортными поставками «Кузбассразрезугля». С тех пор участвует в большинстве проектов старшего партнера УГМК Искандера Махмудова. В 2013 году Бокарев стал акционером УГМК.

Кроме УГМК, в активы Бокарева входят пакеты акций «Трансмашхолдинга», «Трансойла», «Кузбассразрезугля», «Трансгрупп». В мае 2014 года Андрею Бокареву и генеральному директору «Аэроэкспресса» Алексею Криворучко были проданы государственных 49% акций концерна «Калашников». В марте 2017 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация собирается продать 26% акций «Калашникова» Бокареву, Махмудову и Криворучко, сохранив за «Ростехом» лишь блокирующий пакет. Таким образом, Бокарев и его партнер по бизнесу стали первыми российскими олигархами, которых впустили в стратегический для России сегмент.

Бокарев — известный в России меценат, его вклад в подготовку олимпийских проектов в Сочи высоко оценил президент России Владимир Путин. Построенную в Сочи ледовую арену «Шайба» свердловчане считали проектом УГМК, но из рассказа президента следовало, что именно Бокарев стоял за проектом и именно он согласился безвозмездно отдать комплекс тому, на кого укажет глава государства. Бокарев вообще широко известен как человек, который активно поддерживает зимние виды спорта. Он президент Ассоциации лыжных видов спорта России, президент Федерации фристайла России, член совета Международной федерации лыжного спорта.

Андрей Бокарев находится на 1088-м месте в мировом списке Forbs, его состояние оценивается в 1,35 млрд долларов, в российской версии списка у него 52-е место.

Редакция «URA.RU» присоединяется к поздравлениям в адрес Андрея Рэмовича с днем рождения и желает ему здоровья, новых амбициозных проектов и, конечно, успехов!