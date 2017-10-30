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30 октября 2017
13:11  30 октября 2017 2

Уральцы проиграли «Мордовии», отправив три мяча в свои ворота. ВИДЕО

Разминка ФК Локомотив М перед началом встречи с ФК Урал в 29 туре Чемпионата России. Екатеринбург, мяч, футбол, спорт
«Отличились» трое футболистовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На матче «Челябинск»—«Мордовия» в Саранске уральские футболисты уступили со счётом 0:3, причём все мячи в свои ворота они забили сами. Автоголы записали на свой счет Виктор Курышев, Артём Гафнер и Руслан Байтуков. Два мяча были поданы с угловых, а ещё один был разыгран после атаки «Мордовии» из центра поля.

Матч состоялся в рамках 16-го тура первенства ПФЛ в группе «Урал-Поволжье», пишет Life.ru. «Мордовия» занимает в этой группе лидирующую позицию с результатом в 36 очков, а «Челябинск» находится на шестой строчке с 24 очками. Команды сыграли 14 и 15 игр соответственно.

Ранее стало известно, что клубы второго дивизиона Профессиональной футбольной лиги обяжут принимать в команду большее количество собственных воспитанников (не менее 15 человек). На поле в обязательном порядке должны будут находиться три футболиста, родившихся не раньше 1 января 1996 года. Об этом сообщает «Федеральное агенство новостей» со ссылкой на главу Российского футбольного союза Виталия Мутко.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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