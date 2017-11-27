Министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер выразил резкое несогласие с решение Международного Олимпийского комитета по поводу пожизненной дисквалификации спортсменки Ольги Фаткулиной и лишения ее статуса серебряного призера Олимпиады в Сочи.
«Ольга Фаткулина ни разу не была уличена в применении допинга, до и после Олимпиады в Сочи в ее пробах также не было обнаружено никаких запрещенных веществ. Она побеждала на соревнованиях и ставила мировые рекорды, будучи абсолютно чистой», — заявил министр.
По словам Одера, сейчас Фаткулина вместе с другими спортсменами, попавшими под санкции, намерены отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мведомства.
Ранее за землячку-конькобежку заступился губернатор региона Борис Дубровский, пообещав сделать все, чтобы защитить ее имя в глазах мировой спортивной общественности.
Напомним, что 24 ноября МОК аннулировал результаты Фаткулиной на Играх 2014 года. Она больше никогда не сможет принимать участие в олимпиадах.