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27 ноября 2017
12:01  27 ноября 2017 0

За дисквалифицированную МОК конькобежку с Урала вступился министр спорта. «Абсолютно чистая»

Фаткулина Ольга на подаренной Юревичем RAV4 около Уральской молнии. Челябинск, фаткулина ольга, rav4, чемпионка мира
До этого руководство области поддержало чемпионку автомобилемФото: Сергей Леонов © URA.RU

Министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер выразил резкое несогласие с решение Международного Олимпийского комитета по поводу пожизненной дисквалификации спортсменки Ольги Фаткулиной и лишения ее статуса серебряного призера Олимпиады в Сочи.

«Ольга Фаткулина ни разу не была уличена в применении допинга, до и после Олимпиады в Сочи в ее пробах также не было обнаружено никаких запрещенных веществ. Она побеждала на соревнованиях и ставила мировые рекорды, будучи абсолютно чистой», — заявил министр.

По словам Одера, сейчас Фаткулина вместе с другими спортсменами, попавшими под санкции, намерены отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мведомства.

Ранее за землячку-конькобежку заступился губернатор региона Борис Дубровский, пообещав сделать все, чтобы защитить ее имя в глазах мировой спортивной общественности.

Напомним, что 24 ноября МОК аннулировал результаты Фаткулиной на Играх 2014 года. Она больше никогда не сможет принимать участие в олимпиадах.

Лев Истомин
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