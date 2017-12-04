21:00 04 декабря 2017 0

Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев может не рассчитывать на условный срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Здравствуйте, сегодня 4 декабря. И вот главные новости к этому часу:

Прокурор потребовал для Улюкаева, обвиняемого в получении крупной взятки, 10 лет строгого режима и 500 млн рублей штрафа. Значит ли это, что экс-министр экономического развития РФ действительно сядет или же его спасут — читайте в материале «URA.RU».

Социологи назвали главного соперника Путина, Собчак намеренно набирает антирейтинг, Жириновский обгонит Зюганова, а о Навальном не говорят всерьез: узнайте, что на уме россиян за 3,5 месяца до выборов президента.

Свердловскому губернатору Куйвашеву есть чем гордиться. Урал оказался в топе рейтинга «Лидеров России» и смог обогнать столицы.

США планируют обвалить курс рубля. Это может произойти перед выборами президента России.

В соцсетях на Урале распространяется новая опасная игра, где за исчезновение детей начисляют баллы.

Дед Мороз из Великого Устюга планирует выпустить свою криптовалюту. Он уже и название придумал.