Бузова, Собчак и Басков благодарят уральского пилота, посадившего самолет в поле

Уральские пилоты, посадив самолет в поле, спасли жизни 226 пассажиров Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Певец Николай Басков, телеведущая Ксения Собчак, журналист Юрий Дудь, шоумен Максим Галкин и певица Ольга Бузова поблагодарили экипаж «Уральских авиалиний», которому удалось экстренно посадить самолет A321 в Подмосковье. Они опубликовали в соцсетях посты с фотографиями пилотов.

«Это пилот Дамир Юсупов, которому просто обязаны присвоить звание Героя России, сегодня он спас 233 жизни, сумев мастерски посадить самолет без шасси с отказавшим двигателем прямо на кукурузном поле. Спасибо, великий пилот», — написал Басков. Также присвоить пилотам звания героев России предложила в Instagram Ольга Бузова.

Собчак вспомнила аварийную посадку на Гудзоне в 2009 году и отметила, что «у нас теперь есть свой герой». «Какие молодцы пилоты! <…> Настоящий профессионализм, выдержка и героизм Дамира Юсупова и Георгия Мурзина», — написал Галкин. «Просто лучшие», — отметил Дудь.

Как писало «URA.RU», сегодня утром самолет «Уральских авиалиний» A321, который должен был выполнить рейс из подмосковного Жуковского в Симферополь, экстренно сел в поле из-за того, что при взлете в двигатели лайнера попали птицы. В момент жесткой посадки на борту самолета находились 226 пассажиров, включая шесть детей, а также семь членов экипажа.