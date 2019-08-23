В Кремле оценили ситуацию с отказом мексиканской авиакомпании от российского Superjet

В Кремле уверены, что возможный отказ мексиканской авиакомпании Interjet от российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) не скажется на имидже российского авиастроения. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эта машина все больше эксплуатируется отечественными авиакомпаниями, крупнейший эксплуатант — „Аэрофлот“. Другие компании также летают на этих машинах. По мере того, как этих машин будет становиться все больше, будут улучшаться все параметры и характеристики, это совершенно очевидный факт», — объяснил Песков.
Песков также отметил, что данная ситуация не является поводом для серьезных выводов. Он отметил, что самолеты и других производителей «и продают, и не летают, и приземляют».
Ранее стало известно, что мексиканская компания Interjet планирует продать все 22 самолета SSJ100 из-за тяжелого финансового положения, напоминает «Национальная служба новостей». В данный момент авиаперевозчик является последней зарубежной компанией, которая владеет этим типом судов. Кроме того, Interjet — вторая компания после «Аэрофлота» по количеству SSJ, находящихся у нее в эксплуатации. В России, кроме «Аэрофлота», рейсы на Sukhoi SuperJet 100 осуществляет авиакомпания «Ямал».