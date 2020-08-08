Екатеринбургские автолюбители устроили на парковке у «Леруа Мерлен» шумную вечеринку. Нарушители включили музыку на полную громкость и веселились. В итоге с ними разбиралась полиция.
«Очень много машин ГИБДД с мигалками на парковке у Леруа-Мерлен на Металлургов. А до этого там было скопление машин с музыкой и молодёжью», — рассказали свидетели порталу Е1.RU. Правоохранители разогнали шумную компанию. На месте работали сотрудники ГИБДД и ППС.
17 июля под окнами здания правительства Свердловской области молодежь организовала вечеринку со светомузыкой и мощной акустикой. Кроме жарких танцев — сигареты, алкоголь и нецензурные песни.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «