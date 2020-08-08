08 августа 2020

В Екатеринбурге прошла очередная незаконная вечеринка. С нарушителями разбиралась полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Церковный суд над схиигуменом Сергием в Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Екатеринбург, полиция, охранник, казанцев андрей
На месте работали сотрудники ГИБДД и ППС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские автолюбители устроили на парковке у «Леруа Мерлен» шумную вечеринку. Нарушители включили музыку на полную громкость и веселились. В итоге с ними разбиралась полиция.

«Очень много машин ГИБДД с мигалками на парковке у Леруа-Мерлен на Металлургов. А до этого там было скопление машин с музыкой и молодёжью», — рассказали свидетели порталу Е1.RU. Правоохранители разогнали шумную компанию. На месте работали сотрудники ГИБДД и ППС.

17 июля под окнами здания правительства Свердловской области молодежь организовала вечеринку со светомузыкой и мощной акустикой. Кроме жарких танцев — сигареты, алкоголь и нецензурные песни.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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