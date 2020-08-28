Пандемия оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей, заявили в ВОЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 28 августа, — 261-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 171-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, всего в мире к утру 28 августа выявили 24 615 516 (+ 293 090 за сутки) случаев заражения. За время пандемии от болезни скончались 828 878 человек, вылечились 17 268 179 пациентов.

Антилидером по заболеваемости остаются Соединенные Штаты Америки, где выявлено уже 6 046 634 случая заражения. Затем следует Бразилия: 3 764 493 заболевших. Тройку замыкает Индия — 3 384 575 инфицированных. Россия находится на четвертом месте, в стране зафиксировано 975 576 заболевших.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Вторая российская вакцина появится уже в сентябре, заявил глава государства Владимир Путин. Работу над ней ведет новосибирский институт медицинской биотехнологи «Вектор». Между тем, как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, первый препарат «Спутник V» уже появился в московских больницах.

Плановая вакцинация от гриппа в этом году не помешает иммунизации от COVID-19 . Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков. По его словам, применение любой вакцины всегда происходит не в лабораторных условиях, а в условиях реальной жизни, когда на человека одновременно воздействуют несколько инфекций.

Ситуация в России

Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась . Президент Владимир Путин в свою очередь выразил надежду, что пик эпидемии в стране пройден и второй волны заболевания не будет ни в РФ, ни в мире в целом. Тем не менее медучреждения готовы к очередной вспышке пандемии.

Перед началом нового учебного года у студентов и преподавателей не будут требовать обязательного наличия справки об отсутствии инфекции. Решение о необязательных тестах принято на основе методических рекомендаций Роспотребнадзора. Согласно опросу исследовательско-консалтинговой компании IFORS, порядка 73% опрошенных российских студентов выразили сомнение, что вузы полностью откажутся от традиционных форм обучения в пользу онлайн-образования, свыше 60% респондентов уверены, что дистанционный формат снижает качество обучения .

Небольшим российским авиакомпаниям, которые используют легкие воздушные суда, могут разрешить возить грузы и пассажиров. Инициатива может позволить решить проблему доставки товаров электронной коммерции.

Ситуация в мире

В ВОЗ отметили, что пандемия оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. Такая ситуация вызвана ограничительными мерами, введенными во многих странах, и связанным с этим отсутствием взаимодействия между людьми.

Индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения COVID-19, отметили специалисты.

Правительство Польши подготовило список из 46 государств, с которыми республика запрещает осуществлять авиасообщение . Из него исключили Россию. Планируется, что новое постановление будет действовать со 2 сентября.