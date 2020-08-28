Сегодня, 28 августа, — 261-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 171-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным coronavirus-monitor, всего в мире к утру 28 августа выявили 24 615 516 (+ 293 090 за сутки) случаев заражения. За время пандемии от болезни скончались 828 878 человек, вылечились 17 268 179 пациентов.
Антилидером по заболеваемости остаются Соединенные Штаты Америки, где выявлено уже 6 046 634 случая заражения. Затем следует Бразилия: 3 764 493 заболевших. Тройку замыкает Индия — 3 384 575 инфицированных. Россия находится на четвертом месте, в стране зафиксировано 975 576 заболевших.
Вакцина и лекарство от коронавируса
Вторая российская вакцина появится уже в сентябре, заявил глава государства Владимир Путин. Работу над ней ведет новосибирский институт медицинской биотехнологи «Вектор». Между тем, как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, первый препарат «Спутник V» уже появился в московских больницах.
Плановая
Ситуация в России
Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что ситуация
Перед началом нового учебного года у студентов и преподавателей не будут требовать обязательного наличия справки об отсутствии инфекции. Решение о необязательных тестах принято на основе методических рекомендаций Роспотребнадзора. Согласно опросу исследовательско-консалтинговой компании IFORS, порядка 73% опрошенных российских студентов выразили сомнение, что вузы полностью откажутся от традиционных форм обучения в пользу онлайн-образования, свыше 60% респондентов уверены, что
Небольшим российским авиакомпаниям, которые используют легкие воздушные суда, могут разрешить возить грузы и пассажиров. Инициатива может позволить решить проблему доставки товаров электронной коммерции.
Ситуация в мире
В ВОЗ отметили, что
Индийские ученые с помощью компьютерного моделирования показали, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения COVID-19, отметили специалисты.
Правительство Польши подготовило список из 46 государств, с которыми республика запрещает
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