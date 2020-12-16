Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (структура областного министерства инвестиций и развития) рекламирует услуги клинического института репродуктивной медицины (КИРМ) в Екатеринбурге. Ролик с объяснением преимуществ структуры опубликован на китайской версии сайта агентства.
«У клиники очень высокая эффективность. Она имеет самый большой государственный заказ в Свердловской области. Наши технологии абсолютно совпадают с европейскими и американскими, а стоимость — дешевле. Кроме того, законодательство РФ несколько шире, чем в Европе и Китае — разрешено суррогатное материнство и донорство», — рассказала в ролике гендиректор КИРМ Диляра Медведская. Глава института озвучивает его преимущества на русском языке, но параллельно идут субтитры на китайском.
Получить оперативный комментарий в министерстве инвестиций и развития Свердловской области об успехах института на момент публикации не удалось. Туда отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.
Клинический институт репродуктивной медицины открылся на пятом этаже Ельцин Центра в феврале 2018 года. В клинике проводятся консультации врачей различного спектра. Приоритетным направлением работы института является здоровье семьи, планирование, ведение беременности и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
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