После Нового года суточный прирост заболевших может достичь 40 тысяч Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 25 декабря, — 384-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 300-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 668 273, достигнув отметки в 79 690 948. Выздороветь из них удалось 56 005398 пациенту (+497 835). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 748 516 человек (+11 902).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 19 092 854 американцев. Следом идут Индия (10 147 468) и Бразилия (7 424 430). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 963 688.

Вакцина и лекарства

Побочные эффекты после вакцины от коронавируса «Спутник V» испытывают 15% привитых. Об этом сообщил глава Гамалеи Александр Гинцбург. Также, по его словам, российский препарат будет защищать от мутации COVID-19 из Великобритании. Российские ученые уже получили образцы британского штамма инфекции и приступили к их изучению.

Разработчик вакцинного препарата «Спутник V» готов при необходимости представить в Минздрав РФ проект исследования вакцинного препарата у детей . Это может произойти в течение месяца, после того, как министерство проанализирует данные исследований на пожилых людях.

Необходимо увеличивать объемы производства, чтобы вакцины от коронавируса хватило всем. Об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, в ближайшее время могут появиться новые типы вакцин, производить которые будет гораздо легче.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявили 29 935 новых случаев заражения, скончались 635 пациентов. После Нового года суточный прирост заболевших может достичь 40 тысяч. Об этом россиян предупредил инфекционист, главврач «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

В новогодние праздники в стране усилят работу медицинских организаций. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Отдельное внимание министр уделил употреблению алкоголя. Он напомнил, что даже небольшие дозы спиртного могут вызвать обострения хронических заболеваний из-за чего человеку потребуется помощь медиков.

Свободные путешествия по странам мира, которые были до пандемии коронавируса, вернутся не раньше второго полугодия 2021 года. Такой прогноз сделала глава Ростуризма Зарина Догузова. На возвращение внутреннего туризма в России к докризисным показателем может уйти весь следующий год. По словам главы Ростуризма, «все будет зависеть от того, как эпидемиологическая ситуация будет развиваться».

Коронавирус в мире

Новый штамм COVID-19, обнаруженный в Великобритании, на 56% заразнее, а это означает, что в 2021 году количество смертей от коронавируса вырастет. Такого мнения придерживаются эксперты Центра математического моделирования инфекционных болезней Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Мутировавший вирус не дает новых осложнений, но им заразится гораздо больше людей.

Российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, и приступили к их изучению. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новый штамм уже обнаружен в Нидерландах, Италии, Дании, Австралии и ЮАР, однако вирусологи пока не говорят о его особой опасности.